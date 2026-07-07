巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

▲清境農場。（資料照／清境農場提供）

記者蘇靖宸／台北報導

強颱巴威來勢洶洶，氣象署預估周四、五接力發布海上、陸上颱風警報。退輔會今（7日）表示，退輔會針對武陵、清境及福壽山等三高山農場昨起全面啟動防颱準備工作，9日12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，並視天候狀況重新開園營業。

退輔會7日指出，中央氣象署預報「巴威」颱風來勢洶洶，9日颱風逐漸北轉朝台灣東北部海面前進，強度較強且暴風半徑廣闊，預計發布海上颱風警報，10日發布陸上颱風警報，10日到11日受颱風及外圍環流影響，將帶來明顯風雨，山區將有豪雨以上降雨。

退輔會說，所屬武陵、清境及福壽山等三高山農場所在地，預測會有大量降雨，並可能影響道路通行安全，為確保遊客與員工安全，農場已於7月6日全面啟動防颱準備工作，於7月9日12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，並視天候狀況重新開園營業。

退輔會表示，為了維護遊客權益，各農場將主動聯繫訂房遊客，建議暫緩上山行程，以確保安全。對於已預約住宿或活動的遊客，農場將另行聯繫協助取消訂房或延期入住等相關事宜，遊客也可以主動與農場聯繫確認。

退輔會說，他們已指示各農場全力配合政府防災、救災任務，必要時提供避難收容空間與所需基本物資，確保旅客、員工及周邊居民的安全，協助社區與鄰近地區共同渡過颱風災害。