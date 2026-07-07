「你欠我3千塊」北市87歲租客持菜刀理論　房東奪刀負傷不提告

記者張君豪／台北報導



北市大安分局臥龍街派出所5日上午9時許接獲民眾報案，指轄內和平東路三段發生房東與租客糾紛。警方獲報後立即派員趕赴現場處理，發現持刀傷人的婁男（87歲）自覺房東積欠他3千元借款，當天看到房東從門外經過便持刀討債，但房東陳男（70歲）告知婁男：「只有房客交房租給房東、哪有房東向你借錢的道理」，認為對方記憶錯亂蠻纏，雙方爆發口角爭執，過程中租客持菜刀理論，拉扯過程中造成房東左手遭菜刀割傷，經119救護人員到場包紮後，傷勢無大礙，無須送醫。

▲北市和平東路爆發年邁房客砍房東糾紛。（圖／記者張君豪翻攝、下同）



警方調查，房東當日上午行經租客住處門口時，租客婁男堅持房東欠他錢，持菜刀攔下房東理論，雙方在爭執及拉扯過程中，房東出手抵禦並搶下菜刀，這才化解衝突，但房東左手也被割傷。警方獲報後迅速控制現場，並將涉案租客帶返派出所調查，以釐清案情。







警方表示，雖房東事後不願提出告訴，但考量租客持刀滋事行為已影響公共秩序及安全，仍依相關事證，將租客依《社會秩序維護法》63條1項1：「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」函送台北地院簡易庭裁罰。



大安警方藉此案例呼籲，租賃或其他民事糾紛應循理性協商、調解或司法程序處理，切勿因一時情緒訴諸暴力或持械對峙，以免觸法並危及自身及他人生命、身體安全。

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