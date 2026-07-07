強颱巴威將帶來劇烈雨勢　卓揆點名「台北內湖」需提高警覺

▲行政院長卓榮泰今前往中央氣象署視察整備工作。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風周五、周六影響台灣，中部以北將出現劇烈雨勢。行政院長卓榮泰今前往中央氣象署視察整備工作，並表示已要求縣市政府提早做好準備工作，尤其是上次淹水的地方，像是台北市內湖區，這次更要提高警覺。

氣象署表示，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，預計沿著太平洋高壓南側偏西移動，周三晚間逐漸北轉，周五晚間至周六白天最接近台灣，各地風雨將明顯增強。雖然未來颱風將稍微減弱，但預估接近台灣時仍維持強烈颱風強度。

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氣象署指出，巴威颱風明天將穩定朝西前進，周三開始北轉，周五抵達琉球群島南方海面，周五晚間至周六白天從台灣東北側外海朝西北方向前進，預估暴風半徑仍有300公里以上，中部以北及宜蘭、花蓮都將位於暴風圈影響範圍內，南部局部地區也會受到影響，但登陸台灣機率偏低。

卓榮泰今前往氣象署視察表示，巴威颱風目前看起來是來勢洶洶，由於明天他都在南部的行程，今天特別到氣象署關心，希望進一步掌握整個颱風的動態，也會跟各地方政府做好整備，像今天早上秘書長張惇涵就跟各縣市政府進行視訊，要求他們提早做好準備工作，尤其是上次淹水的地方，這次更要提高警覺，行政院也會再做詳細、適度的提醒。

卓榮泰致詞指出，米克拉颱風造成10個行政區停班停課，過去很長時間沒有淹水的地區也發生淹水，希望地方政府在巴威颱風來襲前，再次做好清溝清淤工作，像是台北內湖區，他上次也是受災戶之一，地方政府要把上次淹水的原因排除，甚至擴大區域檢查，各縣市也要做到相同的工作。

針對花蓮的狀況，卓榮泰表示，堰塞湖目前還是跟過往一樣，維持300到400萬立方公尺蓄水量。若雨較大就可能慢慢地滲流出來，雖然目前量體還不是很大，但是還是要高度注意，也會跟花蓮縣政府保持聯繫。

交通部長陳世凱指出，巴威颱風很強，且暴風範圍很大，但累積雨量沒有像前幾次颱風那麼高，交通部已秉持「三大安全原則」提早整備，包括24小時即時資訊聯防、氣象專家進駐所屬單位，公路局及鐵道局針對高風險路段加強邊坡牢固，若花東路運受影響，海空運也需準備提供疏運。