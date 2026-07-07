特斯拉刁車！竟是助行器阿北「車窗灌3秒膠」害的　車主怒提告

▲警方告誡86歲蕭姓老翁（圖左）在特斯拉車窗縫隙灌三秒膠，涉刑法毀損罪。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名特斯拉車主日前將愛車停放路邊，取車時發現車窗無法正常下降，連帶影響無窗框車門閉合，導致車子開不了，無奈只好讓愛車第一次「坐上拖吊車」送修。由於維修端一度查不出故障原因，車主事後調閱車上的「哨兵模式」回放畫面，才驚見一名推著助步器的老翁，疑似朝兩側車窗縫隙灌入三秒膠，導致車窗卡死，為此，車主已提告。。

網在Threads說，7月3日發現停路邊的特斯拉，車窗無故無法降下，導致車門也無法正常關閉，基於安全考量，只能無奈安排愛車第一次「坐上拖吊車」送往維修廠。車主也致電特斯拉客服，後台顯示車身系統一切正常；而原廠技師反覆排查電路、電池、馬達及所有零件，也都找不出故障原因。直到最後，技師才震驚地在車窗縫隙底下，發現被灌滿了密密麻麻的三秒膠。

車主百思不得其解，隨後調閱車輛的「哨兵模式」回放畫面，這才驚覺原來是一名推著助步器的老先生，在兩扇車窗上狠狠淋了三秒膠。

車主透露，自己與對方無冤無仇、互不相識，當下試圖打電話與對方溝通調解，不料阿北不僅矢口否認，更直接掛斷電話，讓車主決定不再客氣，果斷提告毀損。

網友熱議：「阿北果然是高手，用15元的成本搞癱一輛車」、「推助步器還要點三秒膠，太狠了」；不過也有眼尖網友猜測「這看起來直接擋住人家店門口了」。車主則強調，目前暫不公開地點，認為這是老先生的個人行為、家屬是無辜的，但若後續家屬處理態度無法接受，將會大方公開。

宜蘭分局表示，7日已循線找到86歲蕭姓老翁，並聯絡被害女子製作筆錄，老翁疑因不滿有車子停在門口才灌入三秒膠。而被害車主已提出毀損刑事告訴，轄區派出所已經告誡老翁勿再有是類行為，若因一時衝動而任意破壞他人物品，將涉刑法第 354條一般毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。