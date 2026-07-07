吳明賢「傳被董娘灌酒」！主播批台灣酒桌文化　網炸鍋：真的恨透

▲台大醫學院院長吳明賢，目前仍在住院中。（圖／記者洪巧藍攝）



記者劉維榛／綜合報導

台大醫學院院長吳明賢日前傳出OHCA送醫，目前仍住院治療，近日又傳出他倒下前一天曾出席科技業宴會，疑遭董娘灌酒，引發外界譁然。對此，主播劉涵竹也發文怒批，「如果這消息為真，那必須譴責！」網友更砲轟「很討厭這種酒桌文化」、「勸酒根本殺人行為」。

劉涵竹在臉書粉專表示，「如果這消息為真，那必須譴責！」同時，她坦言，自己也很不擅長喝威士忌等烈酒，但屬於不好意思讓場面尷尬的人，因此過去被勸酒時常會硬喝，頂多亂加可樂、蜂蜜、冰塊，甚至回家在計程車上吐、在浴室摔傷、睡死在沙發上，最後全都自己扛。

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她認為，出社會難免遇到應酬社交，小酌淺嚐可以學習，碰嘴巴一口也是融入現場的誠意表現，但讓她不解的是，「勉強別人喝明顯過量的人是什麼心態？」並直呼小酌怡情、過量傷身是基本常識，看完新聞後，她以後也不會再勉強自己，希望大家都能學會保護自己。

網友怒轟酒桌文化：勸酒根本殺人行為！要求公布董娘身分



底下網友開轟，「我個人恨透台灣這種勸酒文化」、「這種喝酒文化行之有年！要改變有些難度」、「喝酒文化真的要改了，改品茶優雅多了」、「我也曾經如此，造成心臟不適，所以我超不喜歡被追酒」、「我都說我要開車不能喝酒」。

不僅如此，Threads上也有大批網友開轟，「很討厭這種酒桌文化」、「敢不敢公布董娘名字」、「錯誤應酬交際文化」、「最討厭逼人追酒或抽菸的人」、「勸酒根本殺人行為」。也有人分享，在日本喝酒是隨意，在台灣卻常變成強逼，強調若再遇到被逼喝酒，會立刻翻臉走人，「這種不懂尊重他人酒力的餐友，不必再相會」。

關於外傳吳明賢被灌酒的消息，台大醫院回應，並沒有掌握吳院長的私人行程，致病原因是否和飲酒有關，並無法確認，也不便多做評論，且緊急休克相關事件，是多重原因導致，無法歸因於單一因素。

至於相關病情進展，台大醫院院長余忠仁受訪表示，「吳院長還沒有清醒，我們還在等待」，但他其他身體的功能都還滿好的。至於病況是否有在好轉，他透露，最後最困難的是神智恢復，沒有很好的藥物去進行，所以這塊真的需要等，目前還是維持最好的照顧，希望院長可以順利清醒。

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