高雄男遛狗不繫繩害慘人　飼主護愛犬摔傷怒告…上月才被咬傷

▲高雄男遛狗不繫繩爆發流血衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大寮驚傳遛狗流血糾紛！一名60歲吳姓男子6日晚間遛狗時，因盧姓男子犬隻「未繫牽繩」引發打鬥，吳男為了護愛犬慘摔受傷，而這已是雙方第二次交火，上個月吳男也曾被盧男的狗咬傷右手小指，但盧男仍是不牽繩且態度惡劣。對此，警方表示，全案已依傷害罪嫌函送地檢署，針對未繫牽繩部分函轉動保處開罰。

這起遛狗衝突發生在6日21時30分，據警方初步了解，當時60歲的吳姓男子正帶著愛犬散步，巧遇50歲盧姓男子也在遛狗，雙方犬隻因互相挑釁發生打鬥，吳男在護狗過程中不慎跌倒，造成右手及腳部受傷，雙方爆發發生口角。

吳男向警方控訴，這並非雙方第一次發生衝突，早在6月14日，盧男在同一地點遛狗時，也未依規定繫妥牽繩，導致犬隻失控互咬，而他為了救狗，右手小指慘遭對方的犬隻咬傷。吳男控訴盧男態度惡劣，且始終不牽繩，放任犬隻咬人，事後憤而持診斷證明書前往派出所，對盧男提出傷害告訴。

▲高雄男遛狗不繫繩害慘人，飼主護愛犬摔傷怒告「上月才被咬傷指」。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，目前已依規定受理案件，並通知相關當事人到案說明。針對吳男受傷部分，全案將依涉嫌傷害罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦；至於盧男疑似未依規定替犬隻繫牽繩的部分，警方也將函轉高雄市動物保護處，依《動物保護法》相關規定查處裁罰。

高雄市動保處表示，依據本市動物保護自治條例第12條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或採取主管機關公告之適當防護措施。違者經勸導拒不改善，可處新台幣3000元以上1萬5千元以下罰鍰，並得按次處罰。

後續將請警方協助提供行為人（飼主）資料並通知到案說明，並將依本市動物保護自治條例等相關規定裁處。