南韓武器高度依賴進口晶片！98.9%國外供應　專家示警成國安弱點

▲被南韓軍方稱為怪物級導彈的「玄武-5型」，官方統計武器用半導體高達98.9%為進口。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓雖然是全球半導體強國，但用於武器系統的國防半導體卻高度仰賴進口。官方數據統計，目前南韓武器搭載的軍用半導體高達98.9%來自海外，引發各界擔憂國防自主與供應鏈安全。南韓政府、學界、產業界齊聚國會進行研討會，呼籲加速推動國防半導體國產化，強化國家安全與國防產業競爭力。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨籍國會議員朴善源今（7）日在位於首爾的國會圖書館，與防衛產業革新暨成長論壇共同舉辦「國防半導體產業成長與生態界革新」研討會。與會專家認為，6月制定的《國防半導體法》可望成為南韓發展國防半導體的重要轉捩點，為後續研發、量產及制度建設奠定基礎。

▲有鑑於俄烏戰爭，南韓計畫全面發展無人機戰力。（圖／達志影像）

南韓國防部長安圭伯透過賀詞表示，取得國防半導體自主能力，不只是零組件研發問題，更是國家安全的核心課題，也是推動國防產業永續發展不可或缺的條件，因此南韓政府將持續促進新技術導入國防領域，提升整體國防產業生態系競爭力。

朴善源則指出，南韓武器系統所使用的半導體有98.9%仰賴海外進口，「這是令人擔憂的現實，也是重大的脆弱環節」，因此技術自主與建立安全供應鏈，必須列為國家層級的重要任務。

與會人士也指出，在美國與中國競爭持續升溫、全球地緣政治風險增加之際，國防半導體已與國家安全密不可分。

專家認為，國防半導體市場與一般商業晶片不同，需求量有限，民間企業缺乏足夠經濟誘因。

▲南韓軍方2024年11月成功研發遠端地對空導彈攔截系統（L-SAM）。（圖／大韓民國國防部）

世宗大學AI機器人學系教授宋鎮宇（音譯）指出，武器使用的晶片一年需求量頂多數千顆，對於每天生產數百萬顆晶片的民間企業而言幾乎沒有商業價值，因此政府必須扮演穩定需求方的角色。他以美國為例，表示美國早在2000年代初便由國防部主導推動可信賴晶圓代工計畫，「國防半導體不是交給市場，而是由國家直接經營的安全資產」。

此外，多位與會專家呼籲，南韓應建立涵蓋研發、測試驗證、武器系統採用到全球出口的完整產業鏈，同時透過中央政府、地方政府、大企業與中小企業分工合作，打造完整國防半導體生態系，才能真正提升半導體自主能力，降低對海外供應鏈的依賴，強化國家安全韌性。