停電冰箱能撐多久？專家曝「黃金時間」做錯1動作食材壞更快

▲停電後的冰箱能撐多久？（示意圖／資料照，記者鄺郁庭攝）

記者萬玟伶／綜合報導

颱風、豪雨或突發事故都可能造成停電，許多人第一時間最擔心的，就是冰箱裡的食材到底還能不能吃。其實，冰箱並非一停電就立刻失去保冷效果。專家指出，一般家用冰箱在停電後約可維持2～3小時的低溫，只要掌握幾個關鍵原則，就有機會延長保冷時間，降低食材變質風險。

冰箱停電後能撐多久？關鍵在這段黃金時間

不少人以為停電後冰箱馬上就會變成常溫，其實並非如此。一般來說，只要冰箱門保持關閉，冷藏室仍可維持約2～3小時的保冷效果，因此短時間停電不必急著把食物全部拿出來。

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不過，如果停電時間遲遲沒有恢復，冰箱內部溫度仍會逐漸升高，尤其夏季高溫環境下，更容易影響生鮮食材的新鮮度，因此如何延長保冷時間，就成了最重要的課題。

保冷劑放這裡最有效 冷空氣才能往下循環

若家中備有保冷劑、冷凍食品，或事先冰凍好的寶特瓶，可在停電初期移到冷藏室最上層。

原因在於冷空氣會由上往下流動，將冷源放在最上方，有助於降低冷藏室升溫速度，讓整體保冷效果維持更久。

不過，搬運時也要注意速度，避免冷凍室開門過久，否則冷凍食品反而可能開始快速融化。此外，若擔心食材退冰滴水，也可先在地板鋪上報紙或準備抹布，以免復電前地面濕滑。

最重要的一件事：別一直開冰箱

許多人停電後最大的習慣，就是反覆打開冰箱查看「還有沒有冷」。

但專家提醒，這反而會讓冷空氣快速流失，大幅縮短保冷時間，因此停電時最重要的原則，就是盡量不要開門，也應提醒家人避免反覆查看冰箱。

另外，也別忽略冰箱門邊的密封膠條。如果門封已經老化、密合度不足，即使平常使用時也可能讓冷氣外洩，停電後更容易加快升溫。

想簡單檢查是否老化，可將名片或明信片插入關閉的門縫，若卡片很容易插入甚至滑落，就代表密封效果可能下降，建議盡早更換。

停電拖太久 這些食物最好優先處理

若停電超過約3小時，冷藏室溫度會開始緩慢升高，肉類、魚類、海鮮及乳製品等容易腐敗的食物，建議優先取出處理。

若家中仍可使用瓦斯爐等火源，可盡快加熱烹煮；若已無法維持低溫保存，也應避免久放，以降低食安風險。相關專家也提醒，牛奶、生肉、海鮮、雞蛋等高風險食材，若長時間失去冷藏環境，不建議抱持僥倖心理繼續食用。

至於蔬菜、水果，相對耐放一些。若是冬季，可暫時放置於室外陰涼、通風且不會淋雨的地方保存；蔬菜若能先用報紙包裹，再放入保麗龍箱或紙箱，也有助於延長保存時間。

綜合來看，停電發生時，與其頻繁確認冰箱狀況，不如把握「少開門、維持低溫、優先處理易腐敗食材」3大原則，才能讓冰箱撐得更久，也降低食材浪費。