巴威颱風週末逼近沖繩　日氣象廳示警「恐吹垮房屋」

▲日本氣象廳今日下午3時（台灣下午2時）的巴威颱風路徑預測圖。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者吳美依／綜合報導

日本氣象廳最新預測，今年第9號颱風「巴威」（Bavi）預估最快10至11日將以「非常強烈」勢力逼近沖繩，屆時當地恐怕颳起足以使部分建築物倒塌的強風，呼籲民眾做好防颱準備。

《朝日新聞》等日媒引述氣象廳資訊報導，截至今日下午3時（台灣時間下午2時），巴威位於菲律賓以東海面，以時速約25公里向西移動。颱風中心氣壓為935百帕，中心附近最大風速為每秒50公尺，最大瞬間風速為每秒70公尺。

日本氣象協會表示，巴威預計10至11日維持「非常強烈勢力」最接近沖繩地區，呼籲居民謹慎防範豪雨、巨浪，以及可能足以造成部分建築物倒塌的猛烈強風。

當局呼籲民眾應在風勢增強前移動至堅固建築物內避難。即使身處室內，也應遠離窗戶。此外，也應避免非必要、非緊急外出，並且隨時留意最新颱風動向與防災資訊。