確定「預謀性受僱」跨境襲擊矢板明夫　中國施暴男遭聲押禁見

▲廖港發今日下午遭移送地檢署，檢方訊後聲押。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

中國香港籍男子廖港發昨日（6日）在台中攻擊媒體人矢板明夫，犯後還直奔機場逃逸，所幸被警方及時逮捕。檢方聲押禁見理由點出，廖港發是「預謀性受僱跨境施暴」，且有勾串幕後主使者可能，因此有羈押必要，結果有待台中地院裁定。至於廖男犯行可能涉犯反滲透法，是否適用該法條，有待檢方進一步釐清。

台中地檢署說，專案小組鎖定廖男犯案後換裝、棄置犯案衣物，在機場將人拘提到案，查扣衣物、行動電話以及護照等。今日解送至地檢署，檢方綜合被告供述、證人供述、被害人診斷證明書以及監視器畫面，認定廖男犯傷害、公然侮辱罪嫌重大。

專案小組初步追查，持有中國香港護照的廖港發（33歲），昨日中午犯案後以步行方式逃逸，接著搭上計程車一路朝台中機場前進，途中以手機在網路下訂機票，原本想返回香港，但當時香港的班機時間為傍晚5時，為求儘速離開台灣，改選擇時間點較近的約4時前往釜山的機票。查緝人員前往機場，透過廖男右手背刺青等特徵，於3時15分將其逮獲，距離廖男搭機的3時30分，僅差距15分鐘。

台中市警察局長吳敬田說，廖男在犯案前為確認對方是否就是矢板明夫，還先叫了「矢板先生」，待矢板回頭後確認是本人，立刻施行暴力。廖男還有一名共犯，已經離境，正全力追查當中。