快訊／大直橋「洩洪用水閘門」墜河！　台北女卡抽水站閘門亡

▲台北市大直橋驚見女浮屍，警消確認身份聯繫家屬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市大直橋附近（基隆河右岸）7日下午3時43分發生一起事件！有民眾發現，一具浮屍卡在大直抽水站閘門內，隨即報警處理。警消獲報到場處理，初步了解，該名女死者是從大直橋附近的洩洪用水閘門墜河，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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