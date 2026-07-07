19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

▲張同學打工的店。（圖／翻攝自揚子晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇無錫一名剛考上大學的張同學，去年暑假到一家鮮湯牛肉店打工，原本約定2個月薪資6000元（人民幣，下同，約台幣2.8萬元），卻因工作認真，離職時老闆直接多包2個大紅包，總共發給她1萬元（約台幣4.7萬元）。今年暑假，老闆又主動邀她回店工作，還承諾「先給妳1萬元打底，賺得多再加發獎金」，暖心故事在網路掀起熱議。

據《揚子晚報》報導，張同學去年高考後考上南京一所大學，暑假到無錫探望姊姊時，應徵到這間鮮湯牛肉店打工。今年暑假，她再次回到店裡幫忙。她笑說，「我一點都不覺得累，跟店裡哥哥、姐姐一起工作很開心，看到客人滿意，自己也很有成就感。」

▲張同學在店裡忙進忙出。（圖／翻攝自揚子晚報，下同）

工作俐落又主動

正值中午用餐尖峰，張同學站在取餐口，一邊熟練地盛湯、遞餐，一邊大聲叫號，動作流暢迅速。據了解，她一天要送出數百碗湯粉。

除了負責取餐，她還不停穿梭於後廚與用餐區，幫忙收拾碗盤、擦桌、洗碗，只要看到哪裡需要人手，就立刻上前幫忙，幾乎沒有閒下來的時候。

甚至有顧客因在網路上看到她的故事，特地前來用餐，還專程向她打招呼，讓她害羞地笑著道謝後，又立刻投入工作。

做事勤快、個性坦率

牛肉店老闆張磊表示，自己經營餐飲業多年，招募過不少暑假工，但餐飲工作辛苦，很多人做沒幾天就離開，唯獨張同學留下來，而且「店裡沒有她不願意做的工作」。

他表示，不論洗碗、擦桌、搬重物，甚至高溫烤燒餅等工作，張同學都主動搶著做。若阿姨忙不過來，她就會主動接手；遇到搬貨時，也總是說「哥，我來幫忙」。

有一次店裡準備隔天食材，忙到晚上近10點還沒結束，張同學仍陪著員工一起處理，甚至勸老闆先去休息，「哥，你忙一天夠累了，我們很快就做好。」

張磊說，除了勤快，張同學個性也很坦率，不會找藉口。曾經睡過頭遲到，她直接坦承「哥，我睡過頭了，馬上過去」，不像有些年輕人會刻意編理由請假。

認真到老闆主動包紅包

張磊也分享，去年張同學打工2個月，原本約定月薪3000元，共6000元。離職前，他和妻子請她吃飯，並各自準備一個2000元紅包，加上薪水共發給她1萬元。

張磊回憶，「她真的太認真了，多給一點是應該的」，張同學收到紅包時當場感動落淚，完全沒想到老闆會額外加薪。

店裡員工也一致稱讚張同學勤奮又踏實，洗碗阿姨說，「她眼裡有工作，從不嫌髒嫌累，去年離開後，我一直問老闆，她今年還會不會回來。」

今年再受邀回鍋 老闆：先給1萬元（約台幣4.7萬元）打底

今年6月底，在張磊主動邀請下，張同學再次回到牛肉店打暑假工。由於她今年在無錫沒有住處，老闆還提供住宿與三餐。

談到今年薪資，張磊笑說，「我先給妳1萬元打底，如果今年生意好，再另外發獎金。」

張同學則表示，自己家境普通，希望利用暑假打工賺取生活費與學費。去年她還把店內客人留下的空瓶全部收集起來回收，最後賣了30多元，「雖然不多，但丟掉也是浪費，能多存一點是一點。」

她也說，去年老闆多給薪水，讓她深刻體會到，只要認真做好每一件事，就有可能被看見，「以後不管做什麼工作，我都會全力以赴。」