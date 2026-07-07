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「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

▲▼大陸網友一一點名各奢侈品牌「撞臉」中國傳統文物。（圖／翻攝微博）

▲大陸媒體與網友稱LV商標（右）是模仿唐代琵琶（左）上的「寶相花紋」。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

路易威登（Louis Vuitton）控告大陸連鎖茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權，該案件近日一審宣判，茉莉奶白需賠償LV共計1030萬元（人民幣，下同）。不過這卻激怒大陸的民族情緒，有陸媒反控LV Monogram紋飾使用的「四葉花」與中國古典紋飾「唐代寶相花」非常相似，「是屬於全體國人的公共傳統文化紋樣」，為茉莉奶白叫屈。

陸媒《南方網》報導，江蘇省蘇州市中級法院認定，茉莉奶白侵害LV持有的7件「四葉花」圖形註冊商標專用權，茉莉奶白主體公司須在判決生效之日起10日內賠償LV經濟損失1000萬元及維權合理開支30萬元，合計1030萬元。茉莉奶白方面表示將上訴。

報導稱，實際上，不少大陸茶飲品牌在品牌設計、配色、包裝甚至聯名方式上，都開始借鑑國際奢侈品牌常用的視覺語言，並指「一種顏色、一種法式風格、一種高級感，並不是任何一家企業可以壟斷的。」

▼茉莉奶白遭LV提告商標抄襲。（圖／翻攝自小紅書）

▲LV提告茉莉奶白商標抄襲。（圖／翻攝自小紅書）

河南衛視則宣稱，「LV經典老花也是和唐代五弦螺鈿琵琶背紋相差無幾」，1300年前，唐玄宗與楊貴妃御賜給日本一把紫檀木畫槽五弦琵琶，其背後的紋樣，「寶相花紋」盛行於隋唐時期。

報導指出，LV菱形花紋跟唐朝流行的寶相花紋「別無二致」。據稱，喬治·威登 （Georges Vuitton）在1896年為了紀念創始人父親路易·威登，在傳統日本家族圖紋中尋找靈感，設計經典老花圖案。「沒想到他們借鑑的日本元素，其真正的來源是千年前的中國文化。」

陸媒接著開炮，稱奢侈品牌紀梵希（Givenchy）的LOGO，也是變體的回紋。在中國歷史上，回紋前身是原始紋飾雲雷。雲雷紋是青銅器、陶瓷器上一種原始紋飾，象徵太陽與雲雷共存於天際，是南方民族對雲雷崇拜的一種反映，逐漸演變後，又有象徵吉祥如意的寓意。「此外，CELINE的標誌性品牌LOGO與清朝玻璃萬壽鐲上的紋樣幾乎神似。」

▲▼大陸網友一一點名各奢侈品牌「撞臉」中國傳統文物。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸網友一一點名各奢侈品牌「撞臉」中國傳統文物。（圖／翻攝微博）

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