巴威來勢洶洶！金門超前部署　消防局籲固定招牌、遠離海邊

▲金門縣消防分隊進行防救災裝備器材整備作業。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

今年第9號颱風「巴威」持續增強，中央氣象署最新預報顯示，外圍環流最快將於10日（週五）晚間起逐漸影響金門天氣。金門縣消防局已提前展開各項防颱整備，協調各防災單位完成人力、機具及救災資源部署，並提醒民眾及早做好防颱措施，留意最新颱風動態。

消防局表示，依據中央氣象署最新資料，強烈颱風巴威目前持續向西移動，雖然現階段預估對金門的直接影響較台灣本島輕微，但颱風路徑仍存在變數，不可掉以輕心。消防局已通知工務、產業、城鄉、觀光、林務、台電、中華電信及各鄉鎮公所等單位，全面檢視防救災整備情形，提前完成救災人力及機具部署。

行政院7日上午召開「巴威颱風防汛整備視訊會議」，由秘書長張惇涵及政務委員季連成主持，金門縣由消防局長呂英華率相關業務人員與會。會中要求各地方政府持續掌握最新氣象資訊，視情況開設災害應變中心，完成易致災地區保全戶整備，並檢查排水系統、防洪設施及各項通訊設備，提升整體防災應變能力。

▲金門縣消防局呂英華局長率業務同仁參加行政院「巴威颱風防汛整備視訊會議」。（圖／金門縣消防局提供）

消防局指出，依目前情資研判，烏坵鄉有可能受到颱風影響，因此已通知鄉公所預先完成防颱準備；各消防分隊也同步加強救災裝備整備，並依歷年防颱經驗及縣長陳福海指示，滾動檢討各項防救災機制，確保災害來臨時能迅速投入應變。

呂英華呼籲，民眾應利用颱風來臨前完成樹木修剪、固定招牌及陽台盆栽等防護工作，沿海地區也須留意長浪發生，避免從事海域活動。建築工地則應加強鷹架及大型帆布固定，降低強風造成的災損。若颱風影響期間實施管制措施，民眾應配合縣府公告，勿進入山區、港區、湖庫及海岸等危險區域，共同做好防颱準備，確保生命財產安全。