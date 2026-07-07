曾在股市賺錢「為何卻越玩越窮？」　他曝散戶投資失敗關鍵

▲為什麼曾在股市中賺錢，後來卻越玩越窮？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為什麼曾在股市中賺錢，後來卻越玩越窮？電商網紅「486先生」陳延昶發文表示，那是因為很多人拿本金去買股票後，就會把獲利花掉，但等到股票下跌，本金就縮水了，經歷幾次，本金就會越來越少、投資部位越來越弱、心理壓力越來越大。他認為，真正會投資的人，不會賺一點就急著花掉。

一獲利就花掉，股票一跌就是本金在承受

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486先生日前在臉書上發文表示，他之前一直在想，為什麼很多人賺過錢，後來在股市卻越玩越窮？甚至連本金都不見了。他觀察後發現，很多人的投資方式都是拿本金買股票，假設本金100萬，然後股票漲了，賺了3、5萬元，就會馬上把這筆錢提領出來並花掉。

486先生接著說，那筆獲利從投資帳戶裡消失後，本金仍留在市場裡，也就是拿走獲利，但風險仍原封不動留著。他表示，很多人會把薪水當作需要省著花的錢，卻把股市賺來的錢當成免費禮物，但卻忘了股市賺來的錢，也是冒著本金虧損的風險換來的，市場不會永遠上漲，總有一天股票會跌，那跌的錢不是拿去花的獲利，而是本金。

不建議獲利全部花掉，本金長大才能承受風浪

486先生指出，若股票一跌，100萬的本金變成90萬，接著再進入一樣的循環，來回幾次就會發現，每次賺到的錢都不見，但虧損卻重擊在本金上，最後本金就會越來越小、投資部位越來越弱、心理壓力越來越大，而這也是散戶投資失敗的關鍵原因，他把獲利當成可花掉的零用錢，卻忘了本金才是繼續賺錢的引擎。

486先生認為，真正會投資的人，不會賺一點就花掉，而是把獲利留在帳戶中，讓它變成下一次投資的彈藥，這就叫複利。他強調，並不是不能花賺到的錢，但獲利不能全部拿去爽，如果想犒賞自己，可以遵守二八法則或七法則，留下70%的錢來壯大本金。只有讓本金長大、資產變厚，才有能力承受市場的風浪。