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HONOR 600 揭價2萬就入手！遠傳祭獨家「李多慧禮盒」搶買氣

記者蘇晟彥／台北報導

榮耀（HONOR）7日宣布中高階手機HONOR 600系列明日（8日）直接上市，詳細規格內容可參考先前開箱文章，在現場不僅搬來Robot Phone、張雪機車及代言人李多慧助陣外，最終官方也揭價，HONOR 600 Pro 12G+512GB 29,990元、HONOR 600 12G+512GB、12+256G 分別為 23,990元、19,990元，將在HONOR 臺北三創體驗店及遠傳電信各門市正式開賣。

▼李多慧擔任HONOR 600系列代言人。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼李多慧 首度跨界合作手機品牌 記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▼HONOR 600系列8日正式開賣，價格最高來到29,990元。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ HONOR600,600PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ HONOR600,600PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

HONOR 600 Pro 提供 12+512GB 一種版本，以及旭日橙、雪原白、幻夜黑三種顏色，售價為29,990元；HONOR 600 提供兩種容量版本，12+256GB 版提供旭日橙、雪原白、幻夜黑三種顏色；12+512GB 版提供旭日橙、雪原白兩種顏色，售價分別為 23,990元以及19,990元，8 日起於 HONOR 臺北三創體驗店及遠傳電信各門市正式開賣。

HONOR 600系列主打AI，邀請到人氣啦啦隊女神李多慧擔任「HONOR 600 慧玩 AI 創作大使」，同時現場也搬來日前才宣布進行深度策略合作的張雪機車助陣，7 月 31 日前購買再享多重好禮；於遠傳電信購機，申辦指定資費享行動裝置保險 2 個月。持舊機換購新機，除舊機折抵金額外，再享舊換新加碼折抵最高 NT3,000 元，登錄再送限量「HONOR 600聲動應援組」，內含遠傳獨家贈「HONOR X李多慧專屬聯名禮盒」以及JBL GO 5可攜式藍牙防水喇叭（價值NT$2,480元）；於 HONOR 臺北三創體驗店購買，持舊機換購新機，除舊機折抵金額外，再享舊換新加碼折抵最高 NT2,000元，再送 HONOR 禮盒、JBL GO 5可攜式藍牙防水喇叭（價值NT$2,480元）。

▲▼ HONOR600,600PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ HONOR600,600PRO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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