狠心房客搬家「只帶品種貓」　2米克斯遭棄等死！遭重罰11萬3

▲土城一名蔡姓房客退租後帶走4隻品種貓，卻把2隻米克斯棄置屋內不管不顧。（圖／翻攝自新北動保處）

記者葉品辰／新北報導

新北市土城區一名蔡姓房客今年3月租約到期搬離住處時，竟將飼養的2隻混種貓留在屋內，房東代為餵養期間更發現，蔡男事後曾偷偷返回住處，卻只帶走價值較高的品種貓，獨留2隻混種貓不管。新北市動保處獲報介入調查後，認定蔡男涉及棄養，且未辦理寵物登記、絕育等法定義務，依法重罰11萬3000元。

新北市動保處表示，今年3月中旬接獲通報，土城區中華路二段一處租屋處有房客搬離後留下貓咪。派員前往稽查發現，蔡姓飼主名下原本飼養6隻犬貓，其中2隻未辦理寵物登記的混種貓遭棄置屋內。

動保處指出，房東在發現貓咪遭遺棄後暫時代為餵養，期間更發現蔡男曾返回租屋處，但僅帶走品種貓，刻意留下2隻混種貓。動保處隨後寄發領回通知，並通知蔡男到案說明棄養原因，但對方始終未出面，也未回應，因此將2隻貓帶回中和動物之家妥善安置。

經查，蔡男除涉及棄養外，2隻混種貓未依規定辦理寵物登記，也未完成絕育，且未依《動物保護法》辦理「不擬續養」程序及媒合公告，已違反相關規定，動保處依法裁罰11萬3000元。

動保處表示，若飼主因故無法繼續照顧寵物，可向動保處或新北市8處動物之家申請辦理「不擬續養」，也可透過「毛寶貝幸福轉運站」協助媒合新飼主。平台提供30天媒合期，若仍無法成功送養，再將寵物送至動物之家收容，並須繳交5000元規費；依《動物保護法》第33條之1規定，辦理不擬續養後，終身不得再飼養須辦理登記的寵物。

動保處指出，目前遭棄養的2隻混種貓健康狀況良好、個性親人，已安置於中和動物之家，開放有意願的民眾認養。動保處提醒，動物是生命也是家人，飼主應善盡照顧責任，切勿因搬家或生活變故任意棄養，違者最高可處15萬元罰鍰。若民眾發現疑似虐待、棄養或有緊急救援需求，可撥打1999市民服務專線或1959動物保護專線通報。