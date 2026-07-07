護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

▲桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入桃園市議員選戰後，遭外界揭露校園霸凌、簽賭等爭議，儘管佀廣洋日前發聲道歉，但仍難平息外界質疑。國民黨桃園市議員詹江村昨則聲援佀廣洋，認為他為小時候調皮搗蛋、欺負同學過往道歉是非常好的第一步，沒必要退選，發言一出引發輿論強烈抨擊挺霸凌。詹江村又發臉書駁斥，自己什麼時候挺佀廣洋了？是尊重佀廣洋繼續參選的權利，「社會大眾譴責萬美玲、狄鶯，那民進黨議員參選人李柏瑟要不要一起退選？」

詹江村說，霸凌沒有任何人能接受，道歉之後不一定被原諒，或許佀廣洋不會當選，但想參選是他的資格，投不投票是你的權利，除非法律明定褫奪公權，如果要佀廣洋退選，李柏瑟要不要一起退選。

詹江村指出，桃園媽媽李柏瑟教出來的小孩比孫安佐更壞，判決書上面敘述李柏瑟的兒子在議員服務處叫笑氣外賣，判決書上面敘述，外送員太慢抵達，被二隻槍抵著頭跟肚子，就在議員的服務處，判決書上面敘述，因為債務糾紛，一群人用棒球棍將人打到開放性骨折，社會大眾譴責萬美玲、狄鶯，桃園媽媽呢？你們不譴責嗎？

詹江村諷刺，自己的兒子沒有帶好，現在還想當桃園人的媽媽，桃園人能接受這個人當大家的媽媽嗎？如果真的要退選，桃園媽媽要不要牽著佀廣洋的手，你們乾脆一起退選！

