香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

▲香港。（圖／路透社）



文／中央社

為了進一步發展香港成為黃金交易中心，香港有關部門今天試營運全新的黃金中央清算及結算系統。

財經事務及庫務局宣布，這個黃金結算系統由政府全資擁有的貴金屬中央結算系統有限公司督導營運，一系列配套措施也同步推出，以建立現代化及全鏈條的黃金交易生態圈。

相關配套措施包括與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」、擴充倉儲容量及提升精煉產能、豐富黃金投資產品、研究稅務優惠、協調保險安排、增加強制性公積金（香港勞工退休金）投資黃金交易所買賣基金（ETF）的彈性等。

財庫局表示，以上措施的目的是要提升香港作為備受信賴的國際黃金交易、清算及儲備樞紐的角色。

財政司司長陳茂波對此表示，中國「十五五規劃綱要」明確提出支持香港構建大宗商品交易生態圈，黃金結算系統試營運，是發展香港黃金交易基礎設施的重要一步。

財庫局局長許正宇則說：「香港中央黃金清算及結算系統的試營運由全方位的配套措施支持……多元化的策略舉措彰顯政府決心建設全面及具國際競爭力黃金生態圈，鞏固提升香港作為亞洲及全球領先黃金中心的地位。」

香港黃金市場發展已有百年，是全球最主要的黃金交易市場之一，而場外現貨交易為當前主要交易形式，但仍由買賣雙方自行清算，缺乏統一的中央清算系統，存在不便。