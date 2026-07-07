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剛與普丁、澤倫斯基熱線！　川普稱「戰爭接近結束」

▲▼普丁,川普,澤倫斯基。烏俄戰爭,俄烏戰爭（圖／達志影像／美聯社）

▲川普週末分別與普丁及澤倫斯基通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普6日表示，俄烏戰爭「比人們意識到的更接近」終結，並且將在本週北約峰會期間談及烏克蘭問題。他週末分別與俄羅斯總統普丁及烏克蘭總統澤倫斯基通話，並形容2通電話都「非常順利」。

終戰近了？川普洩端倪

川普在白宮橢圓辦公室向媒體表示，「我認為，我們比人們意識到的更接近（停戰）。普丁總統想要結束這場戰爭，我可以非常肯定地告訴你們這一點。澤倫斯基總統也想要現在就結束戰爭。」

川普透露，他將在土耳其安卡拉（Ankara）北約峰會上討論相關問題，「我認為我們會讓這件事情落幕。」

一名美國官員透露，川普預計8日在北約峰會場邊會晤澤倫斯基，這次會談是為了再次推動戰爭結束。與澤倫斯基會談後，川普很可能與普丁交談。

《路透社》指出，川普並未說明他認為衝突解決方案近在眼前的具體原因。此外，俄軍夜間才剛發射飛彈與無人機轟炸基輔及周邊地區，造成至少28人罹難。

川普立場變不變？各說各話

川普表示，7月4日美國獨立紀念日當天，他與普丁進行了「非常好的通話」。克里姆林宮證實這次通話長達85分鐘，而且川普提議協助推動和平進程。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）認為，美國對於如何解決衝突的立場沒有改變，普丁與川普都同意近期保持聯繫。

澤倫斯基接受《金融時報》專訪時透露，川普4日在通話中表示，烏克蘭無人機針對俄羅斯石油產業目標的遠程攻勢「表現非常出色」。

至於這是否足以讓川普更堅定站在基輔這一邊，他認為川普正以全新眼光看待這場戰爭，「川普希望站在成功的那一方。這不僅關乎他的個性，也牽涉即將到來的美國期中選舉、他的聲望，以及他對這場戰爭如何結束的判斷。」

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