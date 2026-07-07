餐券結帳「要求找40遭拒」！嘉義男大鬧雞肉飯名店　警壓制帶回

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市西區當地一家雞肉飯名店今(7日)中午11時55分許傳出消費糾紛，目擊民眾表示，一位男子手持面額80元的餐券3張購買200元的餐點，要求店家找零40元遭拒絕後，男子情緒失控在店內暴走，警方獲報趕抵現場後，立即將男子帶回實施保護管束，待其情緒穩定後才讓其離開。

▲嘉義餐券男大鬧雞肉飯名店。（圖／翻攝threads／amber_10.02）

警方初步調查，李男(36歲)今中午手持嘉義市發放的「實物餐券」前往該家雞肉飯用餐，點了200元的餐點後拿出面額80元的餐券3張付款，要求店家找零40元。店家委婉告知餐券不找零，並提議李男以2張餐券再加上40元支付餐費，未料李男聞言後情緒失控，當場暴走開始亂砸東西；現場民眾見狀後立即湧上控制李男，並報警處理。

警方獲報後趕抵現場，惟當時李男情緒十分激動，為恐影響現場用餐民眾安全，經員警屢勸不聽、且持續失控下，警方為制止危害，立即將李男帶返所並實施保護管束，後續待李男情緒恢復冷靜，才通知其雇主到場將人帶離。

警方呼籲，民眾遇有消費糾紛應保持理性、循合法途徑處理，切勿因情緒失控影響公共秩序或他人安全；對於危害公共安全之行為，警方將依法妥適處置，以維護社會秩序及民眾安全。

▼餐券明訂不找零、不得兌換現金。（圖／記者翁伊森翻攝）