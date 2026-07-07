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砲轟運動部被炎上！　運彩公會理事長再揭國手「義賣湊錢出國」

▲運彩公會理事長何昱奇。（圖／記者游瓊華攝）

▲運彩公會理事長何昱奇昨（6）日重批運動部及部長李洋，引發大批網友圍剿。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

運彩公會理事長何昱奇昨（6）日重批運動部及部長李洋，引發大批網友圍剿，質疑其為「既得利益者」因利益受損才開罵。對此，何昱奇再發長文反擊，強調自己並非為了私利，而是不忍見到基層選手出國比賽竟要到夜市義賣籌旅費，才投入修法改革，呼籲大眾「尊敬運動員與檢視施政是兩回事」。

何昱奇感嘆，過去許多基層體育班代表台灣出國，竟要四處募款、擺攤，才有一張機票，這畫面讓他無法接受。為此，他奔走5年，拜會超過30位跨黨派立委，成功推動《運動彩券發行條例》修法，建立「盈餘專款專用」制度，讓運動發展基金能制度化投入基層，讓學生不再需要為旅費奔走，這才是他追求的改革價值。

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面對網友貼標籤，何昱奇曬出南屯國小的感謝狀，證明自己長期捐助基層，累計捐贈超過10萬顆羽球，並贊助向上國中、大勇國小等多所學校訓練器材與獎金，並強調，「公益不是做給媒體看，而是做給真正需要的人」。

針對外界質疑他針對李洋，何昱奇澄清，他絕對敬佩李洋為台爭光，但民主社會中，公共政策本就該接受檢驗。他直言，支持體育不代表不能監督政策，欣賞冠軍也不代表不能對制度提建議。他強調，自己所做的一切都經得起時間檢驗，未來將持續為制度改革努力，也願意接受社會理性的監督。

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