永固-KY董座涉炒股遭移送！姊10萬交保　妹仍留北檢複訊

▲北檢偵辦永固-KY炒股案，董事長簡國釧移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

發稿16:48

更新22:37董事長簡國釧移送北檢、親友交保

記者劉昌松／台北報導

建材營造類股永固-KY在2021年初面臨股價下滑危機，董事長簡國釧涉嫌透過親友進場，以相對成交方式護盤，營造交易活絡假象，進而拉抬股價，台北地檢署7日指揮調查局兵分7路，搜索永固集團公司辦公室等處，並依違反《證券交易法》罪嫌，約談簡姓董事長與親友共4名嫌疑人到案。簡國釧7日晚間9點多被移送北檢複訊，而姊姊經複訊後以10萬元交保。

永固集團(5546)是台商在1999年成立於大陸重慶的預拌混凝土廠，目前集團旗下8家子公司，在當地有6個水泥攪拌站、1個粉磨站及1家物流公司，參與重慶大小公共工程建設，2020年5月正式回台掛牌上市。

檢調獲報，簡國釧疑似在2021年1、2月間，為了穩住股價，花了大把鈔票用姊妹與友人名義進場護盤，一度把股價拉高約10元，但永固股價在3月又開始持續下跌，導致損失達數百萬元。

北檢檢察官王繼瑩指揮調查局台北市調處，搜索簡國釧的住處及辦公室等7處，並通知簡男等4人到案，全案朝《證券交易法》操縱股價罪嫌方向偵辦。簡國釧7日晚間9點多被移送台北地檢署複訊，相關親友到案，其中簡國釧姊姊經複訊後以10萬元交保。