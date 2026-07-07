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政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

▲▼蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

行政院核定的國影視廳中心二期修正計畫預算從45.1億元增加至83億494萬元，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧也隨即發布好消息，並感謝中央、地方齊心努力。不過，李四川競辦發言人吳亮賢嗆，蘇巧慧這6年來在做什麼？還稱李四川已公開表示，如果中央不做，未來李四川當選新北市長，一定拿回來做。對此，蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將今（7日）回應，爭論已久的議題好不容易解決，現在李四川說要收回去自己做，難道是要放棄中央83億的補助，全部由李四川自己做？

行政院核定的國影視廳中心二期修正計畫預算從45.1億元增加至83億494萬元，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨也隨即在網路上發布好消息，指出她和立委吳秉叡今年3月共同向行政院爭取中央全力支持，也在當時獲得行政院院長卓榮泰全力支持，她並感謝中央、地方齊心努力，相信未來國影中心可以在兼顧新莊在地市民需求的前提下，成為展出金馬獎、金曲獎、金鐘獎的「三金博物館」。

不過，國民黨新北市長參選人李四川競辦發言人吳亮賢嗆，6年過去，新莊國影依然是一片空地，蘇巧慧居然喊「向行政院爭取中央全力支持國影中心二期」，同樣一套，前閣揆蘇貞昌騙完，換蘇巧慧繼續騙，「請問蘇巧慧，這6年來你在做什麼？」李四川已公開表示，如果中央不做，未來李四川當選新北市長，一定拿回來做，全力推動開發，不會讓新莊人繼續等待。

對此，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將今（7日）表示，為了新莊國影中心二期要新增停車空間，雙方爭論已久的議題好不容易解決，現在李四川說要收回去自己做，難道是要放棄中央83億的補助，全部由李四川自己做？

馬亨亨．夷將說，蘇巧慧與吳秉叡一起爭取中央加倍補助，未來國影中心不僅可以是金馬、金曲、金鐘的「三金博物館」，還有機車和汽車停車位各800個，以及周邊民眾休憩的綠地。

馬亨亨．夷將強調，選擇蘇巧慧當市長，中央和地方會一起努力，讓新莊成為新北影視文化重地。

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