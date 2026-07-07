巴威將以強颱接近台灣　「中部以北」均納暴風圈範圍

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風周三晚間逐漸北轉，雖然未來會略微減弱，周五晚間至周六白天仍會以強颱等級接近台灣，中部以北、宜蘭及花蓮都將位於暴風圈內。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，預計沿著太平洋高壓南側偏西移動，周三晚間逐漸北轉，周五晚間至周六白天最接近台灣，各地風雨將明顯增強。雖然未來颱風將稍微減弱，但預估接近台灣時仍維持強烈颱風強度。

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他指出，巴威颱風明天將穩定朝西前進，周三開始北轉，周五抵達琉球群島南方海面，周五晚間至周六白天從台灣東北側外海朝西北方向前進，預估暴風半徑仍有300公里以上，中部以北及宜蘭、花蓮都將位於暴風圈影響範圍內，南部局部地區也會受到影響，但登陸台灣機率偏低。

黃恩鴻表示，依照目前預測路徑，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

降雨方面，他表示，明、後天受太平洋高壓影響，各地晴到多雲，午後有局部雷陣雨；周四轉為東北風，大台北、桃園及宜蘭有零星短暫陣雨；周五白天起北部及宜花地區風雨逐漸增強。

他指出，周五晚間至周六白天風雨最為明顯，中部以北及宜花有短暫陣雨或雷雨，南部降雨較為短暫，西半部山區有大雨至豪雨機率，北部山區有長時間強降雨；周六晚間颱風遠離後，降雨逐漸趨緩，下周水氣仍多，西半部及中南部仍有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，明、後天高溫炎熱，各地高溫32至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有36至38度高溫機率；周五、周六受降雨影響，高溫略降至31至33度，但金門及台東受焚風影響，仍有36度高溫發生機率。

他提醒，周三起北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生機率，民眾前往海邊活動應多加留意。