快訊／中國男「跨境鎮壓」毆打矢板明夫　檢複訊後聲押

▲毆打矢板明夫的廖姓男子今日遭檢方聲押。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫6日遭中國香港籍廖姓男子揮拳，犯案後跑到台中機場準備飛往釜山逃逸，好險警方在登機門前將人攔下逮捕，經警詢後移送地檢署，檢方稍早訊後以傷害、公然侮辱等罪嫌聲押。內政部長劉世芳在台中機場指出，面對「跨境鎮壓」威脅，所幸第一線同仁通力合作，順利查緝。

台中地檢署指出，經檢察官綜合被告供述、證人證述、林新醫院診斷證明書、扣案物品及現場監視器錄影畫面等相關

證據資料，認被告廖男涉犯傷害、公然侮辱等罪嫌重大。檢方審酌廖男係境外人士、在台無固定居所，且於案發後立即前往機場準備離境，並有湮滅犯案衣裝及勾串共犯、幕後主使者之高度可能，復查其係預謀性受僱跨境施暴，有反覆實行傷害犯罪之虞，向法院聲押。

▲▼廖男今日下午被警方移送時轉頭躲避鏡頭。（圖／記者白珈陽攝、記者許權毅攝）



專案小組初步追查，持有中國香港護照的廖男（33歲），昨日中午犯案後以步行方式逃逸，接著搭上計程車一路朝台中機場前進，途中以手機在網路下訂機票，原本想返回香港，但當時香港的班機時間為傍晚5時，為求儘速離開台灣，改選擇時間點較近的約4時前往釜山的機票。查緝人員前往機場，透過廖男右手背刺青等特徵，於3時15分將其逮獲，距離廖男搭機的3時30分，僅差距15分鐘。

▲矢板明夫昨日演講後遭人攻擊。（圖／施志昌辦公室提供）



台中市警察局長吳敬田說，廖男在犯案前為確認對方是否就是矢板明夫，還先叫了「矢板先生」，待矢板回頭後確認是本人，立刻施行暴力。廖男還有一名共犯，已經離境，正全力追查當中。

內政部長劉世芳今至台中機場慰問協助此案的移民署、警方。劉世芳說，面對境外敵對勢力在台進行騷擾、脅迫、暴力或其他危害國安及民主社會秩序的行為，均高度重視並嚴肅應對，面對跨境鎮壓威脅，將持續強化各執法機關間的橫向聯繫及即時應處能力，從案件偵辦、情資掌握到國境攔阻形成完整安全防線。