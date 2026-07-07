高雄再增20業者用到致癌油！饗食天堂、旺來興、明德食品入列

▲衛生局全面稽查市面問題油品使用狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標，高雄市衛生局今（7）日再公布曾使用到問題油品的第三層下游業者名單，總計20家業者，包括饗食天堂遠百店、原料賣場「旺來興」、明德豆瓣醬都在列。

中聯油脂提供第一層泰山、福壽及福懋等業者使用的大豆沙拉油，檢驗出「苯駢芘」含量不符標準，6日公布28家「第二層」製造、販售下游業者名單，驚見岡山豆瓣醬名店明德食品公司、老牌代工油廠維義公司；製造寵物食品的安盛公司也上榜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中聯問題油品下游清單（第二層）。（圖／記者許宥孺翻攝）



今日再度新增「第二層」2家業者，包括原物料盤商「秝禾企業」，以及全聯福利中心旗下物流中心「弘達流通」。目前達到30家下游業者問題油品使用及供貨流向。

另向下追查曾用到問題油品的「第三層」販售、餐飲及加工業者，包括維義事業供貨3家、明德食品所生產產品供貨12家，另有5家油品販售、製造與餐飲業者，總計有20家經比對批號確定使用到問題油品。

▲中聯問題油品下游清單（第三層）。（圖／記者許宥孺翻攝）



名單公布，包括明德食品旗下河堤店販售的甜麵醬、眷村辣醬、老北京炸醬入列，原料賣場「旺來興」3家分店販售的甜麵醬、老北京炸醬跟著中招，連鎖自助百匯「饗食天堂遠百店」則使用到問題油。

市長陳其邁指示，「只要確定使用到問題油的加工食品就下架」，衛生局已全面展開清查，釐清第三層及以下相關業者使用狀況，確保問題油品不讓市民吃下肚。

衛生局指出，截至7日上午10點，已回收問題油品共3551.7公升，另市府食安小組持續會同高雄市調查處於農會、美食街、餐飲店、市場夜市商圈等相關通路稽查共1222家，其中新增356家，皆未使用問題油品。