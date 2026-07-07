53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

▲考試院。（圖／考試院提供）



記者杜冠霖／台北報導

115年公務人員高考三級考試暨普通考試於7月3日至7日在臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等16考區之縣市政府及試區學校協助下，順利辦理完竣。本考試報考人數總計53,869人（高考三級30,396人、普考23,473人），經試務處統計，最後一節到考人數37,895人（高考三級20,809人、普考17,086人），到考率高考三級為68.46%、普考為72.79%，以目前公告需用名額（含增列需用名額）7,232名，初估錄取率為19.08%。

考試院說明，本考試設置157個考試類科，洽借63所試區學校，設置1,903間試場；考選部感謝縣市政府、其他機關及學校協助辦理試務工作，以及警政、交通、電力、醫療等單位之支援及協助。於中央和地方跨部會通力合作下，整體考試秩序良好，順利圓滿辦理竣事。

考選部表示，高普考試長期以來為政府機關進用公務人力之重要管道，為與時俱進並強化選才效能，考選部依據各類科核心職能，合理檢討刪減應試科目，推動應試專業科目彈性多元調整方案，自113年起，高考三級87類科應試專業科目減列為4科、13類科減列為5科，普考66類科減列為3科。

考試院指出，於115年起，原部分仍列考較多應試專業科目之22類科（高考三級17類科、普考5類科），分別均減列為4科、3科，考試天數方面，高考三級多數類科由3天縮短為2天、普考由2天縮短為1.5天，減輕應考人應試負擔。未來持續配合用人機關需求，精進考選制度，延攬適任人才投入公共服務行列。