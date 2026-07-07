川普不滿北約拒挺伊朗戰爭！曾計畫「削減駐歐美軍」：盟友該忠誠

▲美國總統川普6日在白宮出席玫瑰園俱樂部午餐會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普因不滿北約（NATO）盟國未支持美軍對伊朗發動的軍事行動，一度考慮將駐歐洲美軍裁減約3分之1，藉此向盟友施壓。美國國防部原本也研擬更大規模撤軍方案，但最終改為啟動為期6個月的駐歐兵力檢討。在北約峰會登場前，川普持續批評歐洲盟友未與美國站在同一陣線，使這場峰會籠罩不確定性。

知情人士透露，川普今年春季在白宮一場會議中，對北約盟友拒絕參與美國對伊朗的軍事行動感到憤怒，當場提出是否應將駐歐美軍削減約3分之1，「讓所謂的盟友知道後果」。就在川普拋出構想前後，美國國防部突然取消兩項原定部署歐洲的軍事任務，並下令撤回部分駐歐人員。

根據美媒《CNN》，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）原本打算在6月北約會議宣布更大幅度的裁軍方案，規模甚至接近川普提出的3分之1，但經白宮高層協商後改變方向，最終僅宣布展開為期6個月的駐歐兵力檢討。赫格塞斯當時警告，「這是一場審查，有些國家會不及格，有些國家則會高分通過。」

川普近一年來對北約態度愈發強硬，不僅質疑美國長期替歐洲承擔安全責任，更抱怨在美國對伊朗開戰後，「歐洲盟友沒有站在我們這邊」。他日前更透過社群平台發文批評，「美國繼續走這條單方面付出的道路很荒謬，這段關係根本不是互惠的。他們沒有支持我們！」

▲6月24日，美國總統川普在白宮接見北約秘書長呂特。（圖／路透）

川普日前與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面時，再度強調自己真正要求的不是金錢，而是盟友的忠誠。他表示，「我們不需要他們的錢，也不需要任何東西。我們擁有全世界最強大的軍隊，我只希望他們忠誠。」

歐洲各國則對川普的批評有所反駁，指出美方在對伊朗發動軍事行動前並未事先與盟友協商。不過，多個歐洲國家已承諾協助維護荷莫茲海峽安全，希望恢復重要航道的商業航運，但美方官員仍質疑歐洲是否具備足夠軍事能力發揮實質作用。

另一方面，美國近月持續縮減駐歐兵力，包括撤回約5000名駐德國美軍，引發歐洲盟友憂慮。許多歐洲官員坦言，目前最擔心的是華府始終未明確說明未來將保留多少兵力、何時撤軍，使歐洲難以規劃自身防務，也擔憂一旦美軍大幅撤離，恐讓俄羅斯誤判局勢、增加對北約施壓的可能性。

即將登場的北約安卡拉峰會，歐洲各國準備提出新的國防支出承諾，並預計宣布對烏克蘭提供數百億歐元軍援，希望藉此展現承擔更多安全責任的決心，緩和川普的不滿。不過，在川普持續質疑北約價值、甚至仍未放棄取得格陵蘭構想的情況下，外界普遍認為，這場峰會能否順利落幕，仍充滿變數。