在台住13年！日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

▲Miko已於6月20日癌逝。（圖／翻攝自Instagram／nihonjinfufu）

記者曾筠淇／綜合報導

一對50多歲、曾住在台灣13年的日本夫妻經營YouTube頻道「Nihonjinfufu」，累積超過40萬粉絲，他們還開了精品店「小恰好商店」，人氣也很高。不過，先生Masa今日發文表示，他的太太Miko已於6月20日癌逝，每則留言、祝福，都給了太太很大的力量，所以他想替對方謝謝大家。

太太6月20日癌逝

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在YouTube累積41萬訂閱者、IG擁有3萬粉絲的「Nihonjinfufu」，今日更新貼文。Masa表示，他的妻子Miko在6月20日，因為卵巢癌而離開了他們。他透露，5月15日發文以後，太太持續接受治療，最後在安寧病房走完人生的最後一段路，葬禮也已由家人靜靜的舉行完畢。

Masa說，大家所留下的留言和祝福，太太都有看到，Miko曾說「真的給了我很大的支持與力量，謝謝你們。」現在，他想替對方再說一次。

先生會繼續經營這家店

另外，Miko在5月15日曾寫道「這個我們兩人一起建立的店，我們會繼續珍惜地經營下去。」現在這句話，將由Masa繼續實現，他會持續經營下去，挑選商品的標準也不會改變。最後，他感謝大家對Miko的支持和愛護，今後的小恰好商店，也請大家多多指教。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「謝謝你們分享理想中的生活，也請先生保重身體」、「非常感謝你們一直以來的分享，也非常喜歡你們的影片，從中學到許多料理的方法技巧，很悲傷聽到這消息，請您千萬保重身體，願您一切平安」、「兩位的影片多年來給我很多支持與希望，以及對好好生活的嚮往，是我認真前進的動力」、「你們的影片一直陪伴著我，也帶給我很多溫暖」、「謝謝你們用心製作這麼多有質感又溫暖的影片，聽到這個消息真的無比震驚」。