號召青年規劃轉型　南投嶄露投角音樂節獲MUSE雙金獎

▲2026「南投青探號！嶄露投角音樂節」勇奪美國MUSE創意雙金獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由南投縣政府統籌辦理的「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」，日前獲MUSE創意獎「體驗設計與活動」及「品牌內容及世代行銷」兩項金獎，創下南投青年品牌活動首次同時拿下雙項國際金獎的紀錄，也讓世界看見南投青年參與公共事務、文化創新及地方創生的豐沛能量。

南投縣社會及勞動局指出，MUSE Creative Awards（繆思創意獎）由國際獎項協會（International Awards Associate, IAA）主辦，為全球創意設計、品牌行銷及體驗策展領域極具指標性的國際獎項，每年吸引世界各國政府機關、國際企業及專業團隊參與競逐，評選標準涵蓋創意表現、社會影響力、品牌價值及執行成果等面向，具有高度國際公信力；南投縣社會及勞動局長林志忠6日率南投縣青年發展所同仁，將此次獲獎成果呈獻給縣長許淑華。

許淑華說，去年底考量各縣市都在辦跨年晚會及該縣的客觀條件，縣府決定運用有限經費，將跨年晚會轉型為更有特色的活動，並將業務由文化局移交給青年發展所，於今年5月1日在南投縣農工商會展中心舉辦以青年參與居多的「嶄露投角音樂節」，結合音樂演出、青年品牌市集、地方特色體驗、親子互動設施及青年政策推廣等內容，透過跨域合作模式，打造兼具創意、參與及公共價值的青年盛會，吸引約3萬人次參與。

社會及勞動局說明，本次獲得「體驗設計與活動（Experiential &Event）」及「品牌內容及世代行銷（Branded Content & Age-group Marketing）」獎項，並不是因為舞台規模，而是國際評審肯定其在「青年參與、地方連結與城市品牌創新」上的設計理念，證明南投的青年政策正在用新的方式被世界看見、南投推動青年政策的具體成效已獲國際專業評審高度認可。

許淑華指出，青年是城市創新的重要動能，亦為地方永續發展的珍貴資產，縣府因此成立青年發展所，積極推動青年在公共參與、職涯培力、地方創生到文化創意等多元面向的發展，持續建構友善環境，鼓勵青年留鄉、返鄉及投入地方；本次獲MUSE創意雙金獎不只是活動的榮耀，更象徵南投青年政策發展的重要里程碑。