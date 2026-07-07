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許忠信批賴勁麟「綠電門神」遭起訴　黃國昌斥：不公不義的起訴

▲民眾黨主席黃國昌出席AI手機運用課程。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌、不分區立委許忠信，2024年召開記者會點名雲豹能源前董事長賴勁麟，是獲取台電高價購電的「門神」，賴不滿名譽受損提告，台北地檢署7日依誹謗罪起訴許、黃則獲不起訴。對此，黃國昌說，連北檢都要出面替台電連年虧損擦脂抹粉，要質疑收購電價的人閉上嘴，這樣不公不義的起訴，到法院裡絕對禁不起檢驗，相信一定會還許委員公道。

民眾黨總統候選人柯文哲全國競選總部在2024年12月11日下午，舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會，黃國昌藉由圖表，舉出吳乃仁、邱太三、鄭文燦、江聰淵、陳宗彥、邱莉莉、郭再欽、賴勁麟、陳凱凌、蔡其昌、梁文傑、林秉樞是賴清德非常重要的「十二護法」，腐化台灣的民主法治造成的傷害太大了。

現已遞補上不分區立委的許忠信在當時記者會中，指控賴勁麟是19家光電能源公司負責人，許忠信並指民營公司要跟台電簽約賣電1度7元，「要有門神，才能訂出這樣好價格的契約，那這個人就是要靠我們的這個賴勁麟」，並稱賴透過炒股、內線交易及綠能利益，提供特定政黨競選資金。

北檢認定許忠信未經合理查證基於惡意誹謗他人，依法起訴。黃國昌部分，檢方認為其在記者會最多只負責引言、串場，事前不知許忠信等人發言內容，而在出庭後受訪時，表達個人被告後的不滿，查無侮辱、誹謗嫌疑，因此不起訴。

民眾黨主席黃國昌表示，欲加之罪何患無辭？賴勁麟有炒股被起訴是事實，賴勁麟擔任雲豹19家公司負責人是事實，結果許委員闡述了兩個事實，北檢卻急著跳出來替雲豹澄清雲豹沒有炒股，什麼時候北檢變成雲豹的發言人了？

黃國昌說，民進黨錯誤的能源政策還真的不能被批評，連北檢都要出面替台電連年虧損擦脂抹粉，要質疑收購電價的人閉上嘴。黃指出，不公不義的起訴，到法院裡絕對禁不起檢驗，相信一定會還許委員公道。

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