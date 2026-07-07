中國男入境5天「換住3飯店」伏襲矢板明夫　警證實1共犯已離境

記者白珈陽／台中報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫6日遭33歲中國籍廖姓男子揮拳攻擊，廖男在案後4小時於台中機場遭逮，警方今天（7日）偵訊後，依傷害、公然侮辱等罪嫌移送台中地檢署偵辦。本案由台中警方與移民署、航警聯手偵破，內政部長劉世芳今日前往台中表揚有功人員，台中市警局長吳敬田在會議中指出，廖男還有1名共犯，但已經離境，正全力追查當中。

▲警方依傷害、公然侮辱等罪嫌將廖男移送偵辦。（圖／記者白珈陽攝）



吳敬田在會議中說明案情時提到，廖男在犯案前為確認對方是否就是矢板明夫，還先叫了「矢板先生」，待矢板回頭後確認是本人，立刻施行暴力，隨後離開現場。

吳敬田說，調查顯示，廖男從香港來，常參與壓制民主行為，7月2日從香港入境，到了台中入住3家飯店；調查過程中發現廖還有1名同行者，但在廖男犯案前一天已經出境，警方正在全面清查。

劉世芳表示，面對跨境鎮壓威脅，政府將持續強化各執法機關間的橫向聯繫及即時應處能力，從案件偵辦、情資掌握到國境攔阻形成完整安全防線，對於任何企圖透過暴力、脅迫或其他不法手段危害臺灣民眾人身安全、干預民主社會正常運作的行為，均將依法嚴正處理，絕不容許境外勢力挑戰台灣民主法治及社會安全。