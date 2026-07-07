台南機車駕訓補助再加碼！增額1000名　鼓勵先駕訓、再上路

▲台南市政府加碼機車駕訓補助1000名，今年總補助名額達4747名，鼓勵民眾考照前先接受完整駕駛訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為提升機車騎士交通安全觀念及防禦駕駛能力，台南市政府自2022年起持續響應交通部機車駕訓政策，推出地方加碼補助措施，鼓勵民眾於考領機車駕照前先接受完整駕駛訓練。

今年中央補助3747名，台南市政府再加碼增額補助1000名，總補助名額達4747名，盼從源頭培養安全駕駛習慣，降低交通事故風險。

副市長葉澤山表示，機車族群是道路交通事故高風險族群，也是市府交通安全工作的重點防制對象。經分析事故原因發現，不少事故與防禦駕駛觀念不足、騎乘技巧不熟悉有關，因此市府自2022年起持續響應中央機車駕訓政策，並透過地方加碼補助，鼓勵民眾參與。

葉澤山指出，根據交通部統計，參加機車駕訓後再考領駕照者，上路後違規風險可降低59%，事故風險可降低36%，顯示機車駕訓對提升新手騎士安全具有明顯成效。市府強調，交通安全教育應從考照前扎根，透過專業駕訓課程，培養正確騎乘技巧、防禦駕駛及責任駕駛觀念，才能有效降低事故發生風險。

交通局長王銘德表示，依交通部道安資訊網統計，台南市2025年機車事故傷亡占全體交通事故傷亡人數近8成。由於機車防護性較低，一旦發生事故容易造成嚴重傷亡，因此提升機車騎士安全駕駛能力及防禦駕駛觀念，是降低交通事故風險的重要一環。

王銘德指出，市府除持續透過工程優化、精準執法、分眾宣導等重點防制工作外，也響應機車駕訓補助措施，鼓勵更多市民養成「先駕訓、再上路」的習慣，在考照前接受完整駕駛訓練，建立正確、安全的騎乘觀念，共同提升道路交通安全。

交通局表示，在中央及市府持續推動機車駕訓政策下，近年民眾交通安全意識持續提升，參與機車駕訓意願相當踴躍，各監理機關也持續輔導機車駕訓業者成立並提升訓練量能。自2022年起，台南市陸續有長榮、日上、南凱、統一、台南及來來等6家機車駕訓班投入合作，加上原有的成功、大灣、大台南及中山駕訓班，全市已有10家機車駕訓班提供服務，駕訓資源較以往更加普及。

王銘德說，今年除中央提供3747名補助名額外，市府也增額補助1000名，補助名額擴增至4747名。每名補助金額及申請辦法，依交通部公路局公告方式辦理，希望鼓勵更多考領機車駕照民眾參加機車駕訓課程。

交通局強調，交通安全教育應從源頭扎根，建立正確用路觀念與安全駕駛習慣，才能有效降低事故發生風險。市府將持續攜手交通部與各監理機關推動機車駕訓政策，鼓勵市民養成「先駕訓、再上路」的安全觀念，共同打造更安全、友善的交通環境。

交通局提醒，有關機車駕訓補助資格、申請方式及相關資訊，請依交通部公路局公告辦理，民眾也可向嘉義區監理所轄屬台南、麻豆、新營等監理站，或台南市各機車駕訓班洽詢。