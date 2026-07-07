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第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

▲2026年5月「川習會」後， 川普當時向習近平發出回訪華盛頓的邀請。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普於6日透露（美國時間），中國國家主席習近平將於9月24日前後赴美。儘管中方尚未確認消息，涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，一切都樂觀其成。目前態勢來看，中美元首互動持續穩定向好，雙方若能延續互訪機制，對於穩定兩國大局、確立新型關係有高度積極意義，也能為緩和台海關係，至於台海則是重大的問題「不可能一夜之間解決。」

美川普6日透露，預計將於9月24日前後與中國國家主席習近平在美會晤，時間點與紐約聯合國大會會期重疊。川普表示，白宮興建大型宴會廳就是為了接待習近平來訪，稱「每個人都想見見他」。若成行，這是習近平時隔9年再次對美國進行國事訪問。

回顧川普今年5月剛結束訪華行程，雙方在台灣、中東等議題上仍存分歧。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，中美元首如果能在9月實現互訪，意味著兩國正在確立一種新型關係模式，「不僅對中美是件好事，對整個亞太乃至世界都是一件好事」。

李振廣進一步說，這也預示中美關係的穩定，甚至有進一步向好發展的機會和機遇。如果9月份成行，可以進一步深入的解決中美關係關心的具體問題，也只有中美兩國關係大局穩定，才有可能為兩國解決當前兩國關係當中遇到的問題，提供中美元首之間建立互相交流一個很好的環境和政治基礎，有助於中美兩國關係積極穩定。

中美對於「台灣問題」的分歧與矛盾，李振廣坦言，美國長期以來是「台灣問題」最主要的外部干涉勢力，中美之間有很多問題需要解決，必須觀察元首互訪成型是否有助緩和雙方在「台灣問題」上的衝突，若能形成反對「台獨」、維護台海和平穩定的初步認知，會是一個很好的方向。他也強調，「如此重大的問題不可能一夜之間解決。」

▲▼ 川習會。川普,習近平（圖／路透）

▲「台灣問題」一直是中美重要分歧點，不可能一夜之間解決。（圖／路透）

上海海峽兩岸關係研究會研究員包承柯則分析，目前中美關係的「確定性」正在增大。假設9月第三次「川習會」表明兩國關係避免衝突、走向穩定的方向已確定，預料未來在經貿降稅、中國採購美國農產品等領域也出現進展。

日前中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐進行電話視訊會談，研判是為了9月份的習近平訪美做事務性先行準備，王毅也提出一系列警告，希望美方能將兩國元首的共識落實到行動上。

包承柯也提醒，美國對台軍售是否持續依舊是重要觀察指標。中美關係中仍存在不確定因素，例如美國在台協會（AIT）曾表示對台軍售並未暫停，此類指標未來如何發展需密切觀察。

至於美國對「台獨」態度依舊兩面手法？包承柯也觀察，自從川普在訪華回程途中對記者重申不支持「台獨」，民進黨改換手法搞對抗。他指出，賴清德現階段沒有陸股的的「台獨」言論，又誇大「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論調，試圖在「兩國論」的框架下繼續對抗。甚至在孫中山紀念日領讀遺囑，企圖改換手法推行不變的「台獨」目標。

包承柯強調，美國最高層目前期盼美中關係穩定，但下層官僚依舊長期操作「對台、對華平衡」的兩面手法。隨著這兩年中美關係的調整，美國也意識到兩面手法正遭遇中國政府的強烈不滿，也挑戰美國自身的戰略利益。中美關係從不確定走向相對確定的新變化才剛剛開始，後續發展仍有待各方在共同互動中演進。

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