桃園衛生局全面追查中聯致癌油　首波32家下架逾1.2萬公斤

▲桃園市衛生局針對中聯油脂檢出致癌物苯駢芘超標案，立即啟動全面辦理稽查、下架、回收及流向追蹤作業。（圖為／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物苯駢芘超標案，桃園市衛生局接獲衛生福利部食藥署公布之問題油品流向資料後，立即啟動食安應變機制，依公告批號及下游流向名單，全面辦理稽查、下架、回收及流向追蹤作業，嚴防問題油品持續流通或使用。衛生局已全數完成稽查，要求相關業者立即停止販售、停止使用及辦理下架回收。截至目前，已完成下架回收問題油品共12,031.5公斤。

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▲針對中聯油脂問題油品，桃園市衛生局稽查人員全面展開稽查作業。（圖為／桃市衛生局提供）

衛生局指出，食藥署第一波公布桃園市下游名單共32家，衛生局立即啟動食安應變機制，已全數完成稽查，要求業者停止販售、停止使用及辦理下架回收。已完成下架回收問題油品共1.2萬公斤，後續將持續追蹤回收流向及後端處理情形，確保問題產品不再進入市售通路及餐飲供應鏈。

衛生局針對校園午餐部分，市府接獲中聯油脂「大豆沙拉油」苯駢芘超標訊息後，第一時間即向全市各校園團膳業者及食材供應商確認，查明桃市校園午餐均未使用已公告問題批號之食用油。依據中央後續新增之擴大追查批號，市府主動向上溯源清查發現，有1家位於新北市之團膳業者曾使用到新增之問題批號，該業者供應桃市13所學校。目前正值暑假期間未供應營養午餐，教育局已嚴令該供餐業者全面停用問題油品，並要求開學前須落實各項食材來源之切結與檢驗證明。

▲桃園市衛生局稽查人員全面展開稽查作業。（圖為／桃市衛生局提供）

此外，食藥署於昨（6）日公布第二波問題油品下游流向名單，桃市新增8家業者，衛生局已列為優先查核對象並啟動稽查，確認是否進貨、庫存、使用或販售案內油品，並要求業者立即下架、回收及停止使用。倘查有未依規定辦理下架、回收或仍持續販售、使用情形將依法處辦。

衛生局提醒，食品業者應落實進貨來源及批號管理，若持有食藥署公告之問題油品，應立即停止使用、販售並主動辦理下架回收；民眾如購買公告之問題油品，請暫停食用，並依原購買通路辦理退換貨。衛生局將持續依中央公布資料滾動清查，並即時追蹤下架回收進度，全力維護市民飲食安全。