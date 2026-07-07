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疑搶票失利！黃牛竟對超商店員咆哮、丟東西　暴走過程全都錄

泰國一名男子因未能在便利商店成功購買演唱會門票，竟在店內失控飆罵店員、丟擲物品。（圖／翻攝TikTok）

▲男子因「搶票失利」，竟在店內失控飆罵店員、丟擲物品。（圖／翻攝TikTok）

圖文／CTWANT

泰國一名男子因未能在便利商店成功購買演唱會門票，竟在店內失控飆罵店員、丟擲物品，甚至揚言帶人回來砸店，相關影片在網路瘋傳，引發泰國社會高度關注。超商母公司CP All已正式向警方報案，並宣布對涉案男女提起法律訴訟，強調將捍衛員工的權益、尊嚴與人身安全。

事件發生於本（7）月初，一對男女前往便利商店搶購Duang Go Round演唱會門票，該演唱會票價介於1500至7900泰銖（約新台幣1443至7603元），但部分票券已被炒作至最高1萬8000泰銖（約新台幣1萬7000元）。

網路流傳影片的畫面顯示，男子因未能成功訂票在櫃台前情緒失控，並將責任全推給超商店員，還不斷大聲咆哮，指控員工沒有盡力協助，還聲稱其他門市都能成功訂票，這家門市卻害他損失「數十萬泰銖」。

男子除揚言向公司檢舉店員外，還對其他顧客生氣。另一段影片更拍到，他自稱打算將門票轉售給中國客戶，還朝收銀櫃台丟擲物品，並揚言日後將帶人回來破壞店面。店長見情況失控，立即報警處理，涉事男女才隨後離開。

事件曝光後，不少網友指控男子疑似是演唱會黃牛，平時專門大量搶票後高價轉售，也有人懷疑他與俗稱「搶票黑幫（ticket-pressing mafia）」的黃牛集團有關，不過，上述說法目前都僅止於網路傳聞，官方尚未證實。

CP All隨後發表聲明表示，公司已完成內部調查，認為事件中的辱罵與威脅言論已損害員工名譽與人格尊嚴，因此已依法律程序向警方報案，並將對影片中的男女依法提告。

CP All強調，提告並非是要與顧客製造對立，而是希望維護所有第一線服務人員都應受到禮貌、尊重，不應遭受辱罵、威脅或騷擾的基本原則。公司也對事件造成社會關注表達歉意，並表示將檢討相關作業流程，進一步強化員工安全保護措施，打造更安全、友善的服務環境。

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