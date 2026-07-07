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強颱巴威來勢洶洶　張惇涵：已預置2萬8922兵力投入救災

▲▼行政院秘書長張惇涵視導萬里溪堰塞湖中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

強颱巴威來勢洶洶，儘管過去6小時威力略有減弱，但各縣市政府、中央仍不敢大意。行政院秘書長張惇涵今（7日）與政委季連成主持全國22縣市整備會議，按照預測，10日、11日將是颱風影響最劇烈的時候，部分地區累積降雨量甚至會超過1000毫米，請各地方政府加強清淤，國軍已經預置2萬8922名兵力，正進行各項整備，可投入救災救援任務。

巴威颱風今天下午2時的中心位置在北緯16.5度，東經138.4度，以每小時30公里速度，向西進行。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基桃、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣已超過9成，其中基隆、台北及宜蘭達98%最高。

行政院秘書長張惇涵今在臉書表示，按照目前路徑預測，10日、11日將是颱風影響最劇烈的時候，部分地區累積降雨量甚至會超過1000毫米。張說，上午和政務委員季連成共同主持全國22縣市整備會議，有5件事請大家特別留意。

第一，張惇涵指出，中央氣象署會加強對颱風動態的說明，也請大家保持密切關注。第二，已請各地方政府加強側溝清淤。尤其是針對0625豪雨致災的重點區域，中央相關部會也將實地巡查。

第三，這週末是分科測驗，教育部這兩天會謹慎討論，確認是否如期舉行，請考生和家長留意最新訊息。第四，國軍已經預置2萬8922名兵力，正進行各項整備，可投入救災救援任務。

第五，張惇涵特別指出，花蓮萬里溪堰塞湖目前蓄水量約325萬公噸（約最大蓄水量64%）。中央與花蓮縣府嚴密監測風險，提醒近日有返鄉的朋友，務必向公所提報，才能確認保全戶名單，確保大家安全。請大家注意颱風最新的正確訊息，家人朋友之間互相提醒，有準備、更安全。

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