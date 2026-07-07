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台北市中心神秘圍籬拆了！空總「戰情大樓」開箱　月底再開彩蛋

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲空總「戰情大樓」拆下多年圍籬，古蹟修復後首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北市大安區核心精華地段、塵封數十年的神秘圍籬正式卸下，文化部今（7）日舉辦「空總台灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工媒體交流會，將日治時期至空軍總部時期，高度管制狀態的「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱，同時預告月底將迎來「全面打開」的新景象。

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

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▲空總「舊辦公大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

●「國家文化基地」捍衛台灣文化主權

文化部長李遠坦言，過去不少人覺得空總C-LAB「很神祕」，不知道裡面到底在做什麼，其實多年來已孕育許多動畫、文化科技等成果，如今古蹟修復完成，希望把空間真正打開，讓更多人走進來。

未來空總定位為「台北文化的精神中心」，並以「頂尖、實驗、捍衛」三大精神，延續過去日治時期擁有頂尖人員做實驗，這裡將匯聚台灣文化頂尖人才，發展最前衛的藝術實驗，展現台灣的文化主權。

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲空總成為「國家文化基地」。（圖／記者林育綾攝）

文化部政務次長兼生美基金會董事長王時思指出，空總將由「文化實驗場」邁向「文化空總」，最終成為「國家文化基地」。

從古蹟新生、跨域發展、國際交流的3大任務，期許空總持續作為創作與製作的「跨域基地」，也帶來展覽、節慶、各式文化體驗，讓民眾來到空總接觸文化，成為日常的文化潮流。

●古蹟修復亮點曝光

此次修復工程由建築師許伯元與蔡嘉豪聯手操刀，以「輕介入」手法在保存歷史痕跡與原有建築紋理的同時，滿足多元文化使用的機能：

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲舊辦公大樓兩翼特殊的「八角窗」。（圖／記者林育綾攝）

「科學防曬八角窗」與地下粗電纜：舊辦公大樓兩翼特殊的八角窗，是日治工業研究所為避免西曬的光與熱影響實驗而特別設計。

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／文化部）

▲透過「玻璃地板」展示疑似與軍事通訊有關的「地下粗電纜」。（圖／文化部）

修復工程除了保留特殊排水構造，更在此處透過「玻璃地板」展示疑似與軍事通訊有關的「地下粗電纜」，讓民眾低頭就能近距離觀看這段神祕的軍事歷史。

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲空總舊辦公大樓「貓道」修復後曝光。（圖／記者林育綾攝）

「頂樓貓道」重現繁複木構造：屋頂構造是修復前整體建物中破損最嚴重的地方，建築團隊逐一清除破損瓦片、被白蟻侵蝕的梁柱，完成細緻修復。

如今走上頂樓貓道，可以一覽屋頂層繁複的木構造、防火牆與下方實驗室空間全貌，成為完工後的一大亮點。

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」。（圖／業者提供）

▲▼空總古蹟修復前後。（圖／文化部）

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」。（圖／業者提供）

戰情大樓化身未來「環形廳」：過去高度管制的戰情大樓，在入口大廳通往2樓的樓梯，架設了呼應空軍飛行意象的「雁形燈」。 

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲「戰情大樓」環形廳。（圖／記者林育綾攝）

兩側空間也配合資訊展示與活動需求，轉置為未來的環形廳、多媒體廳，結合過去空軍歷史，轉身成為藝文發表與論壇等引領未來文化趨勢的應用空間。

▼「戰情大樓」入口大廳通往2樓的樓梯，架設了呼應空軍飛行意象的「雁形燈」。（圖／文化部）

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」開箱。（圖／文化部）

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」。（圖／業者提供）

▲空總「舊辦公大樓」古蹟修復後曝光。（圖／文化部）

●不複製松菸、華山商業模式　營造文化領域

外界也關心，空總全面打開後，是否會像松菸、華山成為商業化的文創園區？王時思指出，未來園區雖有餐廳與休息空間，但進行的所有文化活動，都與華山、松菸看到的商業模式不同。

在年底「國家文化藝術基金會」先進駐後，明年起整體空間營運規劃，將由生美館或委外單位承擔，空總未來藍圖定位為「文化的國際機場」，不再是以消費為主的商場，而是「國際文化降落地、台灣文化起飛」，打造成一個徹頭徹尾、純粹的文化領域。

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲空總將於7月27日揭開與周邊「縫合」、全面打開畫面。（圖／記者林育綾攝）

●7月27日空總「全面打開」將公開彩蛋建築

空總的中庭景觀部分，未來將利用綠化緩坡，整合路面高低差，並設置中央表演舞台，將空總與周邊市中心稀有的綠帶進行「縫合」。

空總預告，將在7月27日舉行關鍵記者會，屆時一整棟的圍籬都會拆除，而藝術走廊的鋪面全部打平，正式對外宣布一系列全新的動態策展計畫，同步解鎖公開座落於草地上的硬體亮點「彩蛋建築」，讓大眾親眼看見空總「完全打開」的震撼無縫畫面，民眾在8月可正式參觀。

▲▼空總「舊辦公大樓」與「戰情大樓」首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲空總「戰情大樓」、「舊辦公大樓」拆下多年圍籬，首度開箱。（圖／記者林育綾攝）

■「空總」演變：從日治時期研究所，到文化場域

國定古蹟空軍總司令部「舊辦公大樓」及「戰情大樓」，前身為日治時期「台灣總督府工業研究所」，1943年落成啟用，是當時重要的工業研究機構；1950年由空軍總司令部進駐作為辦公空間。

2012年空軍總司令部撤出後，行政院於2015年核定全區保留，並於2018年交由文化部營運，確立空總成為文化場域的基礎，並於2024年升格為國定古蹟。

今年8月，舊辦公大樓及戰情大樓將正式卸下修復鷹架，空總將首次以完整型態全面打開，國藝會也即將於年底前進駐。

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關鍵字：

空總戰情大樓舊辦公大樓

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