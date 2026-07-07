台南外勞宿舍後院5幼犬後腿異常疑遭虐　林燕祝轟動保處沒作為

記者林東良／台南報導

台南市安南區安興街一處外勞宿舍民宅後院，遭民眾反映飼養2隻未結紮母犬及5隻約2個月大的幼犬，其中幼犬後腿疑似異常受傷、行動困難有遭不當虐待之嫌，引發動保疑慮，有民眾質疑現場犬隻照護不當，且曾發現另一隻母犬所生幼犬不見，經向動保處檢舉未獲具體回應，7日轉向台南市議員林燕祝陳情。

▲台南市一處外勞宿舍後院遭民眾反映犬隻照護狀況異常，市議員林燕祝會同警方及動保人員到場了解。（記者林東良翻攝，下同）

林燕祝7日上午接獲陳情後，立即延後原訂行程，並請當地派出所員警陪同前往現場查看。她表示，看到5隻幼犬後腿異常、只能拖行的畫面相當心痛，因自己長年餵養並收編流浪犬，對犬隻身體狀況有一定了解，認為此案不能只憑口頭判斷，必須透過專業檢查釐清原因。

林燕祝指出，動保處人員到場後，初步表示幼犬後腿異常可能與狗瘟有關，但她不認同此說法。她表示，狗瘟常見症狀包括發燒、食慾不振、精神不佳等，但現場幼犬外觀與精神狀態看起來不像一般病犬，除了後腿異常外，仍需進一步以醫療檢查確認，不能草率下結論。

為釐清幼犬受傷原因，林燕祝當場商請動保協會協助將幼犬送往動物醫院檢查並拍攝X光，希望透過科學證據判斷幼犬後腿異常究竟是疾病、外力或其他原因造成。她強調，動物保護不能靠猜測，更不能讓疑點停在現場一句話，「讓科學證據說實話」。

林燕祝也對動保處之處理態度表達不滿。她表示，動保處上周六已到場查看，卻未見積極作為，未將2隻未結紮母犬帶離處置，也未針對行動異常幼犬立即安排醫療檢查，只稱犬隻有人飼養，讓人難以接受。她質疑，若第一時間未積極追查，現場可能證據恐遭清理或滅失。

由於現場冰箱內存放部分肉類，林燕祝也要求動保處帶回化驗，釐清是否涉及違法宰殺或食用犬隻等情事。她指出，現場外籍移工否認飼養犬隻是為宰殺食用，也表示不清楚犬隻由何人飼養及幼犬後腿異常原因，因此後續仍需警方及動保單位深入調查。



林燕祝強調，動物保護案件應以積極態度處理，尤其涉及幼犬受傷、疑似不當飼養或虐待疑雲，更應立即進行醫療檢查、蒐證與責任釐清。她要求動保處依法行政、加速調查，警方也應協助追查現場犬隻來源、飼主責任及是否涉及違法行為，給社會大眾一個清楚交代。

台南市動保處指出，動保處於7月5日(六)接獲通報後當日立即派員至現場查處，當場未發現宰殺或食用犬隻之具體事證。另屋主表示房屋出租予6名菲律賓籍移工，經查現場食材以魚類及雞肉為主，偶有牛肉或牛頭料理情形，因語言隔閡致溝通困難，外界疑似誤解其飲食行為，當日尚無涉及宰殺犬隻來源之證據，動保處仍將持續查證相關事實，釐清有無違法情事。



另動保處7/5稽查當日於屋外現場發現7隻犬隻，其中6隻疑似有飼主卻未妥善管理，動保處已連日每日皆派員至現場稽查並張貼通知請飼主到案說明，後續將追究飼主責任。為讓犬隻獲得妥適照顧，7日動保處至現場捕捉7犬隻，其中5隻幼犬中有3隻出現後肢無力情形，已將全數5隻幼犬送動物醫院檢查，後續持續追蹤健康狀況。



動保處7日已於現場採集可疑檢體送驗鑑定中；如確認其為犬隻組織或不法宰殺行為，則涉嫌違反動保法第12條，將依同法第27條第6款規定，開罰持有人最高新台幣25萬元罰鍰外，宰殺犬隻隻行為人將依同法第25條第2款規定，將其移送司法機關偵辦，追究刑責，後續將面臨二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣最高200萬元罰金。