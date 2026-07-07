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柯志恩搭高鐵照被歪樓！狂諷珠光寶氣　藍營反擊轟視野狹隘

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲政論節目緊盯國民黨高雄市長候選人柯志恩行頭，直呼「珠光寶氣」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩近日回顧4年前搭乘高鐵，南下投入高雄市長選戰的照片，未料遭部分綠營政論節目及媒體大篇幅討論其包包與行李箱價格，更以「珠光寶氣」形容。高雄市議員參選人黃韻涵今（7）日表示，一再將焦點放在候選人的穿戴及配件，不僅模糊公共政策討論，更突顯台灣的政治論述日益空洞，令人遺憾。

黃韻涵表示，柯志恩本就是大學教授、學者出身，也曾擔任電視節目主持人，長年累積專業與工作收入，從未刻意塑造「庶民」形象，更不曾以清苦人設博取選票。加上柯志恩曾赴海外求學、工作，擁有國際視野，這些人生歷練都是她的資產，但綠媒刻意無視這些珍貴的候選人特質，只會用放大鏡在節目上一一檢視私人物品，反而透露其視野的狹隘。

黃韻涵指出，旅美教授翁達瑞日前才因指稱柯志恩配戴價值45萬元的寶格麗名錶，結果事後證實是AI辨識錯誤，不得不公開發文向柯志恩道歉。沒想到翁達瑞才剛翻車，綠媒及親綠媒體人又急著跟進炒作相關話題，令人質疑這些媒體究竟是在監督政治、還是在製造話題？

▲▼國民黨高雄市議員候選人黃韻涵。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩遭盯行頭，黃韻涵批綠媒雙標，選舉應該回歸政策、能力。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃韻涵進一步表示，民進黨立委吳思瑤過去也曾因配戴飾品遭到討論，當時她公開表示，「購買名品在能力範圍內沒有錯誤，時尚產業就是這樣來的，大家要健康看待設計產業，個人事件回歸個人事件討論」，更呼籲社會不要浪費媒體時間在莫須有的指控上。

黃韻涵指出，既然連吳思瑤都認為購買名品沒有錯、應健康看待時尚產業，那麼今天綠媒又何必雙標，在候選人的行李箱上大做文章？黃韻涵強調，市民真正關心的是高雄產業如何升級、青年如何留下來、交通如何改善、市政如何進步，而不是候選人帶什麼包、拉什麼行李箱。

「選舉應該回歸政策、願景與能力的競爭」黃韻涵呼籲，綠媒與特定政論節目應停止浪費公共資源，回歸監督政府施政、檢驗公共政策，這才是媒體應盡的社會責任，也是人民真正期待看到的民主政治。

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