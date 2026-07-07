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以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

旅韓部落客「不奇而遇Steven & Sia」今（7）日發文分享，在韓國首爾明洞逛街時，目睹兩名年輕女遊客在美妝店櫃台，竟當著店員的面用中文大肆嘲諷其外貌；結果，店員直接以流利的中文開口結帳，而這一幕讓身為旁觀者的他們直呼，「尷尬癌都快發作了。」

明洞美妝店當面酸外貌　女遊客譏：那鼻子整得太醜了吧

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部落客提到，今日與妻子前往明洞商圈逛街，在一間美妝店準備結帳時，旁邊櫃台正好有兩名目測20至25歲、講中文的年輕女子也在結帳。過程中，其中一名女子突然看著店員，並轉頭向身邊的朋友嘲諷一句，「你看她那個鼻子，整得也太醜了吧！」

突如其來的外貌羞辱，讓站在一旁的夫妻倆當場傻眼。他直言，在明洞這種一線國際觀光商圈，雖然不敢保證百分之百的店員都會講中文，但只要是觀光客聚集的熱門店家，店內都一定會配置通曉中文的店員，其中包含當地的朝鮮族、中國籍店員，甚至是特別學習中文的韓國本土店員。

店員下秒「中文無縫切換」　現場秒尷尬

果不其然，該名店員下一秒便神色自若地切換語言，直接用字正腔圓的中文對著兩名女子說，「一共是2萬7000韓元，要辦退稅嗎？」這一幕讓全程目擊的他們，瞬間內心小劇場爆發，明明不是在說自己，但那種窒息式的尷尬感仍排山倒海而來，讓他們尷尬癌當場發作，只想立刻結完帳逃離現場。

最後，部落客不忘提醒，來到明洞逛街，千萬不要以為外國店員都聽不懂中文，在這種高度國際化的商圈，會說外語的服務人員極為普遍，「所以在明洞說話，真的要比想像中更小心一點，不然下一秒，尷尬的很可能就是自己。」

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