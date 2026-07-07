盧秀燕批中央蓋牌　他曝食安法規：台中市府拖一周不處理反怪中央？

▲油品風暴懶人包。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）



記者杜冠霖／台北報導

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳，引發食安風暴。台中市長盧秀燕砲轟中央蓋牌。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（7日）說明，油廠就設在台中市，結果連盧秀燕自己都要拖到7月2日才公布，衛福部把台中蓋的牌掀開來之後，台中市政府遲了一個禮拜，才想到要補開罰單。主管機關是台中市政府，拖拖拉拉不處理，中央自己下去查處，盧秀燕拖了一個禮拜之後還在怪中央是什麼意思？

根據《食安法》，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

黃子一表示，盧秀燕「中央處理器」又來了。這幾天吵得沸沸揚揚的中聯問題油品，幾個事實講一下，第一、油廠就設在台中市，結果連盧秀燕自己都要拖到7月2日才公布224家。第二、食藥署要查的是全國22個縣市的流向，確認狀況後就在7月4日公布257家。

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黃子一說明，第三、各地方彙報回中央也有落差，食藥署只好直接找業者要資料，在反覆確認之後，7月6日更滾動更新為360家，讓民眾更能夠掌握油品流向。第四、衛福部把台中蓋的牌掀開來之後，台中市政府遲了一個禮拜，才想到自己才是此事件的主管機關補開罰單。

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黃子一表示，根據《食安法》，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。看到了嗎？主管機關是台中市政府。盧秀燕今天還劍指中央，批評衛福部食藥署第一時間未公布涉案業者名單，延遲近一週才對外揭露，形同「蓋牌」。

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黃子一質疑，油廠在台中，主管機關是台中市政府，拖拖拉拉不處理，中央自己下去查處，盧秀燕拖了一個禮拜之後還在怪中央是什麼意思？