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很多人忽略！巴威來前「5件事急著做」　消防粉專：恐變高速飛行物

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲巴威颱風逼近，週五週六影響最劇。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

巴威颱風逼近，不少人緊盯最新路徑，但臉書粉專《消防神主牌》提醒，預測再準也只是預測，真正重要的是提前做好防颱準備。若住家近3年曾淹水，現在就應搬移家電、文件及貴重物品到高處，地下停車場有淹水紀錄也應先移車，並清排水溝、收好陽台物品、備妥飲水及乾糧，確認手機開啟災防警報。

臉書粉專《消防神主牌》表示，颱風預測即使準確率再高，也只是預測，真正重要的是「你在颱風來之前做了什麼準備」。尤其颱風來臨前的這兩天，比起一直看預測圖，更應該把握時間做好各項防颱措施。

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首先，粉專提醒，如果住家近3年內曾有淹水紀錄，現在就該開始搬移物品，不要等到颱風警報發布才動手，因為屆時可能已經開始降雨，時間會非常緊迫，包括重要文件、家電及貴重物品，都應提前搬到高處，一樓家具最好移往二樓以上。

家電、重要文件放置高處！陽台盆栽、晾衣架恐變凶器

第二點，也要提前將汽、機車停放到不易淹水的地方，若地下停車場過去曾有積水、淹水的紀錄，更要在颱風前先把車移出。第三點， 檢查住家排水溝、陽台及頂樓，清除落葉與雜物，避免排水受阻；第四點，陽台的盆栽、晾衣架及遮雨棚等物品，也應固定或收起，以免遭強風吹落，成為危險飛散物。

最後五點，飲水、乾糧、手電筒、行動電源及急救包等防災物資應事先備妥，並確認手機已開啟災防警報功能。若真的遇到受困情況，應盡快撥打119求助，清楚告知所在位置，不要因為擔心麻煩消防人員而延誤救援時機，「這兩天把準備做好，才是真正重要的事。」

巴威接近有減弱趨勢！仍以中颱上限至強颱下限強度侵台

中央氣象署預報員李孟軒表示，巴威颱風預計周五、周六最接近台灣，以通過台灣東北方近海至台灣北部海面機率最高，周五、周六中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區雨勢最明顯，中部以北山區有豪雨等級降雨機率。

他指出，目前台灣附近受太平洋高壓影響，雲量偏少，午後留意雷陣雨。巴威颱風位於台灣東南東方約2100公里海面，七級風暴風半徑約350公里，仍維持強烈颱風等級，今、明天沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動；周四隨著高壓東退逐漸北轉，周五進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周六晚間進入中國沿海一帶。

李孟軒表示，巴威颱風接近台灣過程中有減弱趨勢，預估將以中颱上限至強颱下限強度接近台灣，由於暴風半徑仍達350公里，影響範圍較廣。若預測路徑沒有明顯變化，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報，陸警範圍仍將隨颱風接近持續調整。

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