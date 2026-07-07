民進黨昔要江宜樺為毒油下台負責　藍黨團：原封不動還卓榮泰

▲立委許宇甄、林沛祥、翁曉玲7日出席「癌油超標 4月衛福部早知道？」記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「中聯油脂」致癌油風暴擴大，國民黨立法院黨團今（7日）要求政府立即擴大全國專案抽驗，並一次性完整公開所有受影響的廠商、品牌、產品、批號、流向，所有名單每日更新；另外，行政院長卓榮泰應負起政治責任。國民黨團直言，2014年黑心油風暴，民進黨立法院黨團批時任閣揆江宜樺「不知廉恥，民主法治就是責任政治，就應該負起政治責任」，這句話原封不動還給卓榮泰。

國民黨立法院黨團7日上午舉辦「癌油超標 4月衛福部早知道？」記者會。書記長林沛祥指出，民眾在不知情下吃了近90天超標致癌物產品，民進黨把關失靈、監督失敗、預警落空及應變慢半拍。2014年黑心油事件，衛福部長請辭下台，後續更推動修法，把制度漏洞補起來，反觀今天民眾得自己上網查、對批號、找流向。

首席副書記長許宇甄表示，受波及業者從224家暴增到291家，裡面包含知名飯店、餐飲業、食品大廠，甚至連軍隊與校園的供膳系統都被波及，結果食藥署一開始還護航，遭社會輿論強烈批評後，才政策急轉彎，改口要求調和油及含問題油超過2成的產品預防性下架，前後說法不一，根本是在拿民國106年的老舊原則，應付115年的重大食安事件。

許宇甄說，當全台灣陷入食安恐慌時候，賴清德7月1日親開記者會宣布「全面啟動選戰模式」；7月3日，賴去逛寵物展，當場試吃狗食用的雞肉條，還大讚「好吃」；7月4日，衛福部長石崇良被踢爆原訂當天要赴新竹為民進黨的市長參選人輔選；7月5日，賴清德在「牙醫師公會會員代表大會」，幫南投縣長候選人助選；7月5日，民進黨立委沈伯洋在網路上說這一切都是台北市長蔣萬安要負責。

許宇甄批評，一個連食安都守不住，只會政治算計，忙著輔選的政府，已經失去人民信任。藍委翁曉玲也罵，在民進黨官員眼裡，只有政治和選舉，根本不把人民最重要的食安放在心理；食安不能光靠企業良心，政府握有公權力和稽查資源，本該建立即時監測機制，若不是南僑主動檢測，或許衛福部到現在根本不知道油品出現大問題。

林沛祥代表國民黨團提出三項訴求：一、 立即擴大全國專案抽驗；二、立即一次性完整公開所有受影響的廠商、品牌、產品、批號、流向，所有名單每日更新；三、卓榮泰應負起政治責任。

林沛祥說，2014年黑心油風暴，民進黨立法院黨團批江宜樺「不知廉恥，民主法治就是責任政治，就應該負起政治責任」，這句話原封不動還給卓榮泰。