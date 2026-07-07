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西門町擺「壞壞魔鏡帳」！男女在內拍色色片遭檢舉　不起訴原因曝

▲▼ 壞壞魔鏡帳。（圖／翻攝自梁冪ig）

▲AV女神梁冪，為此次魔鏡帳企劃第一人。（圖／翻攝自梁冪ig）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北市西門町日前出現與日本知名成人企劃「魔鏡號」類似的「壞壞魔鏡帳」，吸引好奇路人圍觀。該帳篷為台灣成人直播平台「壞壞 WhyWhy」的特別實境企劃，一對男女拍自摸片上傳付費網站遭檢舉，台北地檢署以平台有排除未成年機制，且要點數才能看，另外帳篷為全封閉設計，路人無法目擊內部狀況，亦不符合公然猥褻的要件，6日偵結後不起訴處分。

今年3月在社群平台出現幾篇網友發文，指出台北西門町街頭驚見一頂神秘帳篷，其視覺效果與日本知名成人企劃「魔鏡號」相同，根據目擊者描述，帳篷外觀有著壞壞魔鏡帳的字眼，吸引好奇路人圍觀，現場不時可見穿著火辣的女子進出帳篷，讓不少人產生聯想，甚至留言討論：「是我想的那種嗎？」、「這裡是在拍片？」，該帳篷也被網友戲稱為台版魔鏡帳，進一步引起網友們的熱議瘋傳。

經過網友留言得知，該帳篷拍攝行動確為台灣成人直播平台「壞壞 WhyWhy」所策劃的特別實境企劃，而出入帳篷的火辣女子則為本土知名AV女神「梁冪」，為此次魔鏡帳企劃第一人，帳篷以快閃形式出現在人潮洶湧的西門町與圓山花博等元宵燈會地點，利用封閉式設計營造刺激神秘氛圍，引起現場與網路上的雙重話題。

據了解，鄧姓女子與鄭姓攝影師在西門町的「壞壞魔鏡帳」內裡面拍自摸片上傳付費網站遭檢舉，警依妨害風化等罪嫌函送法辦。台北地檢署偵結，認為該平台設有排除未成年機制，需先完成實名認證確認滿18歲，還必須儲值點數才能解鎖觀看，難認有散布犯意，另外帳篷為全封閉設計，路人無法目擊內部狀況，亦不符合公然猥褻的要件，6日偵結後不起訴處分。

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