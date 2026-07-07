少女車內被硬上！噁男辯「她說好爽」　畫面打臉：她狂喊不要

▲女孩遭男子硬上性侵得逞。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子與友人相約到KTV歡唱，竟以「收唱歌費用」為由，將其中一名少女騙到車內，不顧對方反覆拒絕與哭喊，強行對其性侵得逞，被告到案後否認犯行，還辯稱少女說「好爽」，但法官勘驗行車紀錄器後認定，少女多次明確表達「我不要」，認定男子犯行明確，且未與被害人和解，依強制性交罪判處4年徒刑。

判決書指出，案發於去年，被告與被害少女雙方僅第一次見面，當晚與多名友人在某KTV包廂聚會唱歌。許男要對方到車上支付包廂費用。少女不疑有他，獨自進入副駕駛座後，曾多次高喊「不要」，男子仍不予理會，持續性侵得逞。事發後，少女返回包廂當場崩潰大哭，向友人哭訴遭侵犯，友人憤而陪同報警提告。

被告辯稱雙方合意性交

被告於法庭上矢口否認強制性交犯行，辯稱當晚在包廂內與少女已有曖昧互動、飲酒玩遊戲，且對方已成年；在車內過程中，她雖口說「不要」，但曾說出「好爽」，主張雙方為合意性交。律師也主張，從行車紀錄器影像可見少女未受外傷、衣物無破損、手機未被控制，且未大聲呼救或即時逃離，顯見未違反其意願。

法官詳閱行車紀錄器並勘驗影像後認定，少女在性交過程中一再重複「我不要」，拒絕意願明確；同行2女友人均證稱，她當晚並未飲酒，與對方亦無親密互動，事發後少女返回包廂時情緒崩潰、大哭發抖，明顯處於極度驚恐狀態。醫院驗傷診斷亦證實有性交行為。

法官認定強制性交罪判4年

法官於判決中嚴正指出，性自主權原則就是「說不就是不」，「只有說願意才是願意」，對方沉默、不確定或猶豫都不等於同意，更不能以被害人未激烈抵抗、未即時求救，或事後態度自若，就合理化加害者的侵犯行為。法官認定兩人為初次見面，被告犯後始終否認犯行、毫無悔意，且迄今未與被害人達成和解或賠償損害，依強制性交罪，判處有期徒刑4年。全案仍可上訴。