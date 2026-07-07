微軟裁員4800人！Xbox淪重災區「大砍1600人」還有下一波

▲微軟公布最新裁員計畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

微軟宣布裁員4800人，約佔全球員工2.1%。其中，Xbox遭受最大衝擊，光是該部門就有超過1600個職位被立即刪減。

不只砍一波 4工作室脫離

Xbox執行長莎瑪（Asha Sharma）形容最新裁員措施「開啟了Xbox史上最重大的重組行動」，未來1年還將再砍1600人。

她坦言此次裁員「令人痛苦」，但公司需要針對內容組合、平台與營運進行全面重置，「這些改變是為了Xbox更開闊而非更侷限的未來。」

此外，4間遊戲開發工作室Compulsion Games、Double Fine Productions、Ninja Theory、Undead Labs也將從Xbox獨立出去，Minecraft開發商Mojang、Candy Crush開發商King則改由莎瑪直接管理。

▼Xbox在這次裁員中受影響最大。（圖／路透社）



產業迅速變化 AI起作用

微軟執行副總裁柯爾曼（Amy Coleman）澄清，裁員職位不會直接由AI取代，但坦言「AI正在改變工作完成的方式」。

柯爾曼在內部備忘錄中告訴員工，公司必須在「快速變化的產業中」專注在能夠為客戶帶來價值的領域。她宣布裁員消息時也指出，「企業無法選擇產業是否改變，只能選擇自己是否跟著改變。」

遊戲產業動盪 Xbox挑戰更多

BBC指出，遊戲產業正處於一段艱困時期，許多工作室近年都經歷大規模裁員。事實上，Xbox於2024年也曾裁撤逾2000名員工並關閉4間工作室。

科技分析師帕斯卡托雷（Paolo Pescatore）認為，此次整頓是微軟的一次「重大重置」，但Xbox面臨的挑戰不只是削減成本，還有如何在遊戲跨越主機、PC、雲端與訂閱平台的時代中，重新定義自身的市場定位。