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巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風過去6小時略微減弱，預計周五、周六最接近台灣。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基桃、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣已超過9成，其中基隆、台北及宜蘭達98%最高。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至下午2時，基隆市、台北市及宜蘭縣暴風侵襲率達98%，新北市及桃園市也有97%，新竹縣、新竹市及花蓮縣93%，連江縣也有91%。

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▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署提供）

根據氣象署最新觀測，巴威颱風今天下午2時的中心位置在北緯16.5度，東經138.4度，以每小時30公里速度，向西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑350公里。

根據氣象署觀測，巴威颱風近中心最大風速從過去每秒60公尺，減弱為每秒58公尺，七級風暴風半徑仍維持350公里。氣象署指出，巴威今、明天將沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動；周四隨著高壓東退逐漸北轉，周五進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周六晚間進入中國沿海一帶。

氣象署表示，巴威颱風接近台灣過程中有減弱趨勢，預估將以中颱上限至強颱下限強度接近台灣，由於暴風半徑仍達350公里，影響範圍較廣。若預測路徑沒有明顯變化，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。

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