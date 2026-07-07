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面試DeepSeek遭控「抄代碼」　華為「天才少年」怒開嗆！

▲▼面試DeepSeek遭控「抄代碼」　華為「天才少年」怒開嗆！。（圖／翻攝微博）

▲李博傑是在業內被視為「大神」的高手。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

前華為「天才少年」李博傑6日公開發文吐槽DeepSeek的面試流程，稱該公司在通過筆試後，半個月都不安排面試，還在面試過程中指控他抄襲隔壁螢幕，令他感到受冒犯，最終決定終止面試。

李博傑在社交平台發文表示，他通過DeepSeek筆試後，對方半個月都不安排面試，其他公司offer都已經下來了，經過反覆催促才終於安排。

李博傑說，去其他公司面試都不需要「代碼面試」，但DeepSeek仍然需要筆試，前兩輪面試都是代碼面試。

▼李博傑發文開嗆，還歡迎各界轉發。（圖／翻攝微博）

▲▼面試DeepSeek遭控「抄代碼」　華為「天才少年」怒開嗆！。（圖／翻攝微博）

李博傑指出，在二面過程中，面試官遲到、態度輕挑，評價他的工作態度不好，甚至無端指控自己抄襲，「代碼面試中我有兩個螢幕，面試官說我不斷在瞟左邊的螢幕，說我在抄代碼，讓我停止抄代碼，並說如果我不能證明我沒有在抄代碼，面試就無法繼續下去了。」

李博傑提到，他已經解釋了他有兩個螢幕，面試官仍然堅信他在抄代碼，並用終止面試來威脅，「我感到被嚴重冒犯，立即決定終止面試。」

李博傑認為，從面試官的表現來看，跟自己想象中的DeepSeek完全不同，已經決定終止DeepSeek面試流程。

據公開資料， 李博傑生於1992年，中國科學技術大學計算機科學博士，中科大少年班、中科大和微軟亞洲研究院聯合培養的計算機博士。

此外，李博傑還是華為第一批天才少年，入職定級P20副首席專家，技術專家A級，進2012實驗室，在2023年創立LogenicAI（後升級為PineAI），並擔任聯合創辦人、首席科學家。

▼DeepSeek。（圖／路透）

▲▼Deepseek。（圖／路透）

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DeepSeek華為天才少年

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